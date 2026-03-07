اضطراب، بیخوابی و ترس در روزهای جنگ؛ چه باید کرد؟
در روزهایی که صدای انفجار، نگرانی از آینده و ناامنی به بخشی از زندگی روزمره مردم تبدیل شده، فشار روانی جنگ میتواند حتی از خطرهای فیزیکی هم فرسایندهتر باشد. بسیاری از مردم با اضطراب، بیخوابی، ترس و احساس بیثباتی دستوپنجه نرم میکنند. در چنین شرایطی، این پرسش مطرح است که چگونه میتوان از سلامت روان خود و خانواده محافظت کرد و با فشارهای روانی جنگ کنار آمد. نیما نوروزی، روانشناس بالینی و رواندرمانگر مقیم بریتانیا، در گفتوگو با رادیو فردا به این سؤال پاسخ داده است.
