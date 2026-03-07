لینک‌های قابلیت دسترسی

شنبه ۱۶ اسفند ۱۴۰۴ تهران ۲۲:۳۸

توصیه‌های پزشکی برای سلامت و امنیت غیرنظامیان در سایه جنگ

با ادامه جنگ در ایران، مسئله ایمنی و سلامت مردم به یکی از مهم‌ترین نگرانی‌ها تبدیل شده است. در چنین شرایطی، آگاهی از اصول ایمنی و مراقبت‌های بهداشتی می‌تواند نقش حیاتی در حفظ جان غیرنظامیان داشته باشد. سحر مطلبی، پزشک و پژوهشگر سلامت مقیم سوئد، در گفت‌وگو با رادیو فردا نکاتی را توضیح داده است که مردم در شرایط جنگی برای حفظ سلامت و امنیت خود باید رعایت کنند.

