چگونه از روان کودکان در روزهای ناامن جنگ محافظت کنیم؟

با بلند شدن صدای هر انفجار، خیلی از بزرگ‌ترها به دنبال خبر و تحلیل می‌روند، اما برای کودکان، جنگ قبل از آن‌که یک رویداد سیاسی باشد، یک تجربهٔ ترسناک و مبهم است. در روزهایی که ناامنی بیرون از خانه جریان دارد، مهم‌ترین پرسش این است که در شرایط جنگ، چگونه می‌توان از روان کودکان محافظت کرد. این سؤال را ستاره کاووسی، روانشناس کودک و خانواده مقیم آمریکا، در گفت‌وگو با رادیو فردا پاسخ داده است.