حملات به تأسیسات نفت و گاز در منطقه قیمت نفت را تا ۱۰ درصد افزایش داد

به دنبال ادامۀ حملات به تأسیسات انرژی در خاورمیانه، قیمت نفت در بازارهای جهانی افزایش چشمگیری یافت.

پس از بازگشایی بازارهای مالی اروپا در صبح پنج‌شنبه ۲۸ اسفند و با انتشار خبر توقف فعالیت‌ها در تأسیسات نفتی بندر ینبُع عربستان در سواحل دریای سرخ، قیمت نفت برنت دریای شمال با بیش از ۱۰ درصد افزایش به هر بشکه ۱۱۸ دلار رسید.

این بیشترین افزایش قیمت نفت در یک هفته اخیر محسوب می‌شود که نوسان آن تا زمان انتشار این این گزارش در ظهر پنجشنبه به‌صورت لحظه‌ای درآمد. قیمت نفت در روزهای ابتدایی آغاز جنگ تا ۱۲۰ دلار در هر بشکه افزایش یافته بود.

قیمت گاز نیز در معاملات روز پنج‌شنبه افزایش قابل توجهی پیدا کرد به طوری که قیمت گاز اروپا با ۳۵ درصد افزایش، به ۷۴ یورو برای هر مگاوات‌ساعت رسید.

پس از حملۀ اسرائیل به تأسیسات پالایشگاهی پارس جنوبی، ایران در واکنش حملاتی را به پالایشگاه‌های چند کشور حاشیه خلیح فارس انجام داد که از جمله باعث خسارت گسترده در تأسیسات راس لفان در قطر، بزرگ‌ترین قطب گاز طبیعی مایع جهان، شد. این حملات نگرانی‌های جدیدی را در مورد تأمین انرژی در دنیا ایجاد کرده است.

تحولات اخیر باعث تداوم کاهش ارزش شاخص‌های بازارهای مالی در دنیا شد. روز پنج شنبه شاخص سهام شانگهای در چین نزدیک به ۱.۴ دهم درصد کاهش یافت و شاخص سهام در هنگ‌کنگ نیز کاهش ۲ درصد را نشان داد. شاخص سهام در توکیوی ژاپن و سئول در کره‌جنوبی نیز به ترتیب بیش از سه و دو درصد کاهش یافتند.

از زمان آغاز جنگ نیز شاخص سهام بازارهای مالی آمریکا نیز روند کاهشی داشته‌اند.

افزایش نگرانی‌ها در بازارها اقتصادی باعث تغییر لحن رؤسای بانک‌های مرکزی کشورهای صنعتی دنیا شده و برخی از احتمال ایجاد رکود تورمی در کشورهایشان ابراز نگرانی کرده‌اند.

روز چهارشنبه بانک‌های مرکزی ایالات متحده، کانادا و ژاپن همگی تصمیم گرفتند نرخ بهره را ثابت نگه دارند، اما مدیران آن‌ها گفتند که در حالت آماده‌باش هستند و نگران‌اند که افزایش قیمت انرژی موج جدیدی از تورم را ایجاد کند.

جروم پاول، رئیس بانک مرکزی آمریکا، در یک نشست رسانه‌ای پس از تصمیم به حفظ نرخ بهره در محدوده ۳.۵ درصد گفت: «در کوتاه‌مدت، قیمت‌های بالاتر انرژی تورم را افزایش خواهد داد، اما هنوز برای دانستن دامنه و مدت زمان اثرات بالقوه بر اقتصاد خیلی زود است.»

قیمت بنزین در آمریکا همزمان با آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران افزایش قابل توجهی پیدا کرده و نگرانی‌ها از شکل‌گیری موج تازه‌ای از تورم در این کشور را افزایش داده است.

در همین حال ریسک‌گریزیِ بازارهای مالی باعث تقویت نسبی ارزش دلار آمریکا در مقابل رقبایش از جمله یورو و ین ژاپن شده است.

آخرین بار پس از حمله روسیه به اوکراین و نگرانی‌ها از بروز اختلال در زنجیرهٔ تأمین برخی کالاهای مهم از جمله گندم باعث ایجاد تورم قابل توجه در اقتصادهای کشورهای پیشرفته دنیا شد؛ اتفاقی که بانک‌های مرکزی کشورهای مختلف را مجبور به اتخاذ سیاست‌های انقباضی در افزایش نرخ بهره کرد.