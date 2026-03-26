سازمان دیده‌بان حقوق بشر هشدار داد لفاظی‌ها و اقدامات طرف‌های درگیر در جنگ ایران ناقض قوانین است و از رهبران جهان خواست برای دفاع از قواعد حفاظت از غیرنظامیان متحد شوند.

این نهاد حقوق‌بشری در بیانیه‌ای که روز پنجشنبه ۶ فروردین منتشر شد، اعلام کرد تنها یک ماه پس از آغاز درگیری‌ها میان ایالات متحده، اسرائیل و ایران، شواهدی از نقض گستردهٔ قوانین جنگ، از جمله احتمال ارتکاب جنایات جنگی، از سوی همهٔ طرف‌ها وجود دارد.

فیلیپ بولوپیون، مدیر اجرایی دیده‌بان حقوق بشر، با اشاره به افزایش «لفاظی‌های خطرناک» از سوی مقام‌های سیاسی و نظامی گفت که این اظهارات شامل تهدیدهای آشکار به ارتکاب جنایات جنگی است و می‌تواند به تشدید نقض‌ها علیه غیرنظامیان منجر شود.

در این بیانیه آمده است که از زمان آغاز حملات آمریکا و اسرائیل به ایران در ۹ اسفند ۱۴۰۴ و پاسخ متقابل ایران، طرف‌های درگیر زیرساخت‌های غیرنظامی، مناطق مسکونی و اهدافی را که طبق قوانین بین‌المللی باید محافظت شوند، مورد حمله قرار داده‌اند.

دیده‌بان حقوق بشر همچنین به اظهارات مقام‌های آمریکایی اشاره کرده و گفته است که برخی از این سخنان، از جمله تهدید به هدف قرار دادن زیرساخت‌های حیاتی مانند نیروگاه‌های برق، می‌تواند مصداق نقض قوانین جنگ باشد.

در بخش دیگری از این گزارش، به واکنش مقام‌های ایرانی پرداخته شده که در آن تهدید شده در صورت حمله به زیرساخت‌های انرژی ایران، تأسیسات مشابه در اسرائیل و کشورهای منطقه هدف قرار خواهد گرفت؛ اقدامی که به گفتهٔ این سازمان، می‌تواند نقض اصول حمایت از اهداف غیرنظامی باشد.

دیده‌بان حقوق بشر هفته گذشته نیز هشدار داده بود که حملات پهپادی و موشکی ایران به کشورهای منطقه خلیج فارس، در واکنش به حملات آمریکا و اسرائیل، جان غیرنظامیان را به‌طور جدی به خطر انداخته و در مواردی اهداف غیرنظامی را به‌طور غیرقانونی هدف قرار داده است.

این نهاد حقوق بشری در بیانیهٔ جدید خود همچنین اظهارات مقام‌های اسرائیلی دربارهٔ لبنان را نگران‌کننده خوانده و گفته است که این سخنان می‌تواند نشان‌دهندهٔ قصد جابه‌جایی اجباری ساکنان و حملات علیه غیرنظامیان باشد.

بر اساس این بیانیه، مواردی مانند حمله به مدرسه میناب در جنوب ایران، استفاده از فسفر سفید در مناطق مسکونی لبنان، حملات به ساختمان‌های مسکونی و مراکز اقتصادی در کشورهای حوزهٔ خلیج فارس و حمله به کشتی‌های تجاری از جمله نقض‌های ثبت‌شده در ماه نخست این درگیری است.

دیده‌بان حقوق بشر هشدار داده که ادامهٔ این روند می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای از جمله افزایش قیمت جهانی انرژی، تشدید ناامنی غذایی و آسیب‌های زیست‌محیطی در پی داشته باشد.

به‌گفتهٔ «برنامهٔ جهانی غذا»، در صورت ادامهٔ درگیری‌ها، ممکن است حدود ۴۵ میلیون نفر دیگر در جهان با ناامنی شدید غذایی مواجه شوند.

سازمان دیده‌بان حقوق بشر همچنین از محدودیت‌های گسترده بر رسانه‌ها و جریان اطلاعات در کشورهای درگیر انتقاد کرده و گفته است که قطع اینترنت در ایران، بازداشت خبرنگاران و محدودیت‌های اعمال‌شده در آمریکا، اسرائیل و کشورهای خلیج فارس، مانع دسترسی به اطلاعات دقیق دربارهٔ تلفات و خسارات شده است.

در پایان، دیده‌بان حقوق بشر از رهبران جهان خواسته است که به‌طور فوری نقض قوانین بین‌المللی را محکوم کنند، برای پاسخگو کردن عاملان این نقض‌ها اقدام کنند و از قواعدی که برای حفاظت از غیرنظامیان در زمان جنگ وضع شده، دفاع کنند.