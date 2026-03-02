محکومیت شدید حملات ایران از سوی کشورهای عربی در شورای حقوق بشر سازمان ملل

کشورهای عربی در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، روز دوشنبه ۱۱ اسفند، حملات تلافیجویانه ایران در منطقه را بهشدت محکوم کردند و آن را «نقضی بسیار جدی» از حقوق بینالملل دانستند که به گفته آنها تلاشها برای جلوگیری از گسترش درگیریها را تضعیف کرده است.
این موضعگیری پس از آن بیان شد که بهدنبال آغاز حملات آمریکا و اسرائیل به ایران در روز شنبه، تهران موجی از حملات موشکی و پهپادی را علیه اهدافی در خاورمیانه آغاز کرد.
گروه کشورهای عربی در نشست شورای حقوق بشر در ژنو اعلام کرد این حملات ثبات منطقه را تهدید میکند.
عبدالمحسن بنخثیله، سفیر عربستان سعودی که به نمایندگی از این گروه سخن میگفت، اظهار داشت که «کشورهای عربی به دنبال تقویت گفتوگو و شفافیت بودند. این یک تنشافزایی غیرقابل توجیه است که تمام تلاشهای صلح و آرامش را بیثبات میکند.»
شش کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس، شامل بحرین، کویت، عمان، قطر، عربستان سعودی و امارات متحده عربی، به همراه اردن، که همگی هدف حملات ایران قرار گرفتهاند، در بیانیهای مشترک «تجاوزهای ایران» را محکوم کردند و گفتند این حملات با وجود تلاش آنها برای جلوگیری از تنش در منطقه صورت گرفته است.
عمان نیز که پنجشنبه گذشته میانجی گفتوگوهای ژنو میان مذاکرهکنندگان ایران و آمریکا بود، خواستار توقف فوری اقدامات نظامی و بازگشت به گفتوگو شد.
بر اساس گزارشها، پایگاه ناوگان پنجم آمریکا در بحرین، پایگاه العدید در قطر، پایگاه السالم در کویت و پایگاه الظفره در امارات از جمله اهداف حملات ایران بودهاند.
مقامهای بحرینی تأیید کردند مرکز خدمات ناوگان پنجم هدف قرار گرفته است. در امارات نیز اعلام شد چند موشک رهگیری شده، اما بر اثر اصابت ترکش یکی از آنها یک غیرنظامی در ابوظبی کشته شده است.
گزارشها حاکی است شهر دبی نیز آسیبهایی دیده که به خشم مقامهای اماراتی انجامیده است. تاکنون دستکم دو شهروند غیر نظامی در امارات، جان خود را بر اثر این حملات از دست دادهاند و برخی از این پهپادها هم به ساختمانهای مسکونی یا هتلهای لوکس اصابت کرده و خساراتی برجا گذاشتهاند.
در مقابل، علی بحرینی، سفیر ایران در سازمان ملل، روز دوشنبه در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد گفت جمهوری اسلامی «تحت حملات نظامی کور و تجاوزکارانه آمریکا و رژیم اسرائیل» قرار دارد و از «اصول حقوق بشر» سخن گفت.
با وجود حملات موشکی و پهپادی ایران به شمار زیادی از همسایگان خود، همزمان عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، روز دوشنبه گفت ایران با کشورهای عربی خلیج فارس «هیچ خصومتی ندارد» و در گفتوگوی تلفنی با همتای چینی خود تأکید کرد تهران مصمم است سیاست «حسن همجواری» را ادامه دهد.
در جلسه دوشنبهٔ شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا خواستار «حداکثر خویشتنداری» شد و ترکیه هشدار داد خطر گسترش درگیری «واقعی و فوری» است. چین نیز حملات آمریکا و اسرائیل را ناقض حاکمیت ایران خواند و کوبا و ونزوئلا از اقدامات واشینگتن انتقاد کردند.
آمادگی سه قدرت اروپایی برای دفاع از متحدان در خلیج فارس
در همین حال، سه قدرت اروپایی موسوم به E3 با صدور بیانیهای مشترک، از آمادگی خود برای اقدام علیه ایران، در راستای دفاع از منافع خود و متحدانشان در خلیج فارس خبر دادهاند.
فرانسه، آلمان و بریتانیا با ابراز «تأثر، خشم و بهت» از حملات موشکی «بیهدف و نامتناسب» ایران علیه کشورهای منطقه، «بهخصوص کشورهایی که هیچ دخالتی در حملۀ آمریکا و اسرائیل به ایران نداشتهاند»، تصریح کردند که «در صورت لزوم»، برای از کار انداختن توان ایران در زمینه شلیک موشک و پهپاد، همۀ امکانات دفاعی خود را بهکار خواهند گرفت.
عربستان سعودی، قطر، عمان، امارات متحدۀ عربی، بحرین و کویت در کمتر از ۴۸ ساعت پس از آغاز درگیری نظامی آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی هدف حملات موشکی و پهپادی ایران قرار گرفتهاند. تهران میگوید در این حملات پایگاههای نیروهای آمریکایی را هدف میگیرد و با کشورهای همسایه «مشکلی ندارد».
در نشستی تازه، شش کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس حملات ایران به خاک خود را «توجیهناپذیر» خواندند و پس از نشست اضطراری وزیران خارجه در دهم اسفند تأکید کردند که برای دفاع از امنیت، ثبات و حفاظت از شهروندان و قلمرو خود از همۀ تدابیر لازم، از جمله «پاسخگویی به تجاوز»، استفاده خواهند کرد.