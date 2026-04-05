مهران مصطفوی: حمله به مراکز هستهای غیرقانونی است
با افزایش نگرانیها درباره امنیت نیروگاه اتمی بوشهر، مدیرکل سازمان بهداشت جهانی نسبت به خطر وقوع یک حادثه هستهای هشدار داده و تأکید کرده چنین رخدادی میتواند پیامدهای بهداشتی گسترده و بلندمدت به همراه داشته باشد. این هشدار پس از آن مطرح شد که آژانس بینالمللی انرژی اتمی از برخورد یک پرتابه در نزدیکی این نیروگاه و کشته شدن یکی از کارکنان خبر داد. همزمان، عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، در نامهای به سازمان ملل نسبت به «عواقب جدی» حمله به تأسیسات هستهای و خطر آلودگی رادیواکتیو هشدار داده است. مهران مصطفوی، کارشناس فیزیک هستهای و فعال سیاسی ساکن پاریس، در مورد احتمال حمله به نیروگاه بوشهر میگوید.
