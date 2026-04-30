پروفسورپتر کولگراف، اسقف اعظم آلمان، کفالت سیاسی نسرین ستوده، وکیل، مدافع حقوق بشر و زندانی سیاسی را برعهده گرفت. بهروز اسدی، فعال حقوق بشر و سخنگوی انجمن «زن، زندگی، آزادی» پذیرش کفالت سیاسی خانم ستوده از طرف اسقف اعظم آلمان را قدمی روشن در دفاع از حق، آزادی، عدالت و انسانیت توصیف کرده است.