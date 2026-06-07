از «نامه ویژه» پاکستان تا غیبت رهبر جمهوری اسلامی؛ گفتوگو با عطا محامد تبریز
در حالی که حدود سه ماه از معرفی مجتبی خامنهای بهعنوان رهبر سوم جمهوری اسلامی میگذرد، همچنان هیچ تصویر یا فایل صوتی تازهای از او منتشر نشده و ابهامها درباره وضعیت جسمیاش ادامه دارد. اکنون که وزیر کشور پاکستان از ارسال «نامهای ویژه» از فرمانده ارتش این کشور برای مجتبی خامنهای خبر میدهد، بار دیگر بحث درباره جایگاه واقعی و وضعیت رهبر جدید جمهوری اسلامی برجسته شده است. این در حالی است که مقامهای جمهوری اسلامی روایتهای متناقضی از میزان آسیبدیدگی او در حمله اسرائیل به بیت رهبری ارائه کردهاند. ارزیابی عطا محامد تبریز، تحلیلگر سیاسی از اسپانیا، در این مورد که وضعیت فعلی چه معنایی برای ساختار قدرت در جمهوری اسلامی و تعامل بازیگران خارجی با تهران دارد را بشنوید.
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