رضا علیجانی: تندروها اقلیتی هستند در دل اقلیتی که بر ایران حاکم است
روز یکشنبه مسعود پزشکیان در یک سخنرانی تاکید کرد که همه در شورای عالی امنیت ملی ایران، از سپاه و ارتش و دولت و دیگران، همگی با مذاکره با آمریکا موافق بودند و امضا خود را نیز ضمیمه کردند. با وجود این اظهارات اما مخالفان سرسختی نیز با ِتفاهمنامه و مذاکرات با آمریکا در ایران هستند که صدایشان بلند و رساست. رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل ایران در فرانسه، توضیح میدهد که این مخالفان که هستند و چه میگویند.
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