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سعید جعفری: اعتماد به نفس ایران در درگیری‌ها، آمریکا را به سوی انتخابی نامطلوب می‌برد

سعید جعفری: اعتماد به نفس ایران در درگیری‌ها، آمریکا را به سوی انتخابی نامطلوب می‌برد
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سعید جعفری: اعتماد به نفس ایران در درگیری‌ها، آمریکا را به سوی انتخابی نامطلوب می‌برد

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در ادامه درگیری‌ها پس از حملۀ ایران به یک کشتی تجاری در آب‌های عمان، نیروهای آمریکائی روز یکشنبه به اهدافی در خاک ایران حمله کردند. در مقابل، سپاه پاسداران نیزاعلام کرد به پایگاه‌های آمریکا در کویت و بحرین حمله کرده است. از سوی دیگر رئیس‌جمهور آمریکا، در پیامی در شبکه اجتماعی خود، حملات کشورش به اهدافی در خاک ایران را پاسخ به نقض آتش‌بس از سوی تهران دانست. او گفت اگر ایران عبرت نگیرد ممکن است کاری را که با موفقیت آغاز کردیم به شکل نظامی کامل کنیم. رادیو فردا در این‌باره ارزیابی سعید جعفری، روزنامه نگار و تحلیلگر حوزه بین الملل در ایتالیا را جویا شده است.

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