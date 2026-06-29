ایران و آمریکا بر سر توقف موقت حملات و ادامه مذاکرات توافق کردند

در حالی که یک مقام آمریکایی میگوید واشینگتن و تهران پس از دور تازهای از حملات متقابل، پذیرفتهاند فعلاً حملات را متوقف کنند و گفتوگوهای فنی درباره تفاهمنامه ادامه یابد، معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی، انجام گفتوگوهای فنی در هفته جاری را رد کرد.
این مقام آمریکایی بامداد دوشنبه هشتم تیرماه به رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی گفت: «گفتوگوهای فنی قرار است درباره همه بخشهای تفاهمنامه ادامه پیدا کند. دو طرف فعلاً عقب میایستند و کشتیها میتوانند آزادانه از تنگه عبور کنند».
وب سایت اکسیوس هم گزارش داد دو طرف قصد دارند روز سهشنبه ۹ تیرماه در دوحه، پایتخت قطر، دیدار کنند.
اکسیوس به نقل از یک «منبع آگاه» از مذاکرات نوشت که گفتوگوهای روز سهشنبه در ابتدا قرار بود در سوئیس برگزار شود و موضوع آن برنامه هستهای ایران باشد. اما تشدید تنشها باعث شد محل مذاکرات تغییر کند و محور آن نیز به تنگهٔ هرمز منتقل شود.
کاظم غریبآبادی، معاون وزیر خارجه ایران، روز دوشنبه گفت که برگزاری نشستهای فنی کارگروهها بین ایران و آمریکا برای این هفته برنامهریزی نشده است.
او به خبرنگاران گفت: هرچند رایزنیها با قطر از جمله در خصوص پیگیری اجرای تعهدات طرف مقابل، طبق روال، در جریان است، اما خبر برخی رسانهها مبنی بر برگزاری گفتوگوهای فنی کارگروهها در دوحه، تایید نمیشود.
پیشتر، یک منبع آگاه از مذاکرات به خبرگزاری رویترز گفته بود تیمهای فنی ایران و آمریکا که روی اجرای یادداشت تفاهم کار میکنند، در روزهای آینده با هم دیدار خواهند کرد.
معاون وزیر خارجه ایران میگوید که اولین دور گفتوگوهای فنی در چارچوب کارگروههای تعیین شده، با فراهم شدن شرایط و پس از توافق در خصوص تاریخ و محل آن، برگزار خواهد شد و رایزنیها در این خصوص از طریق کشورهای میانجی ادامه دارد.
پیش از آقای غریبآبادی، یک عضو دفتر حفظ و نشر آثار رهبر جمهوری اسلامی هم روز یکشنبه گفته بود که ایران در مذاکرات فنی برنامهریزیشده با آمریکا که قرار بود در همین روز برگزار شود، شرکت نکرد.
مهدی فضائلی در گفتوگو با تلویزیون دولتی ایران دلیل این تصمیم را «درگیریهای این چند شب گذشته» و اجرا نشدن برخی از شروط تفاهمنامه با ایالات متحده عنوان کرد.
او در ارتباط با اجرای این شروط گفت: «دلیل دیگر این است که منتظر اجرای برخی شروط هستند که مثلا امکان برداشت پولهای بلوکه شده هست یا خیر».
آتشبس بین ایران و آمریکا با از سرگیری حملات از سوی دو طرف و تهدید دونالد ترامپ، رئیسجمهور ایالات متحده، برای شروع دوباره جنگ و «تمام کردن کار»، در وضعیت شکنندهای قرار گرفته است.
به گزارش اکسیوس، درگیریهای تازه ناشی از برداشتهای متفاوت از تفاهمنامه پایان جنگ بوده است؛ بهویژه درباره مفاد مربوط به تنگهٔ هرمز.
رسانههای آمریکایی گزارش داده بودند که در جریان مذاکرات مربوط به امضای تفاهمنامه در سوئیس، هیئت آمریکایی به ریاست جیدی ونس، معاون رئیسجمهور، با ایران توافق کرده بود که یک «خط تماس اضطراری» میان ارتش آمریکا و سپاه پاسداران برای هماهنگی تردد در تنگهٔ هرمز ایجاد شود.
روزنامه والاستریتجورنال گزارش داد که تا روز شنبه، این «خط تماس اضطراری» هنوز عملیاتی نشده بود؛ در حالی که ایران دوباره مدعی شده بود کشتیها باید برای عبور از تنگه باید هماهنگی کنند.
بر اساس تفاهمنامه، ایران متعهد شده است که به مدت ۶۰ روز عبور امن کشتیهای تجاری از تنگهٔ هرمز را تضمین کند. در مقابل، آمریکا هم محاصره بنادر ایران را لغو کرد.