گزارش‌ها از ایران حاکی است شامگاه چهارشنبه، ۱۰ تیر، درگیری‌های مسلحانه در اطراف شهرهای پیرانشهر و سردشت، میان اعضای برخی گروه‌های مسلح مخالف جمهوری اسلامی و نیروهای سپاه پاسداران رخ داد.

دو سازمان حقوق‌بشری هانا و هه‌نگاو که اخبار مناطق کردنشین ایران را منتشر می‌کنند، می‌گویند در این درگیری‌ها چندین نفر کشته شدند.

هانا از استفادهٔ نیروهای سپاه پاسداران از تسلیحات سنگین نیز خبر داد و نوشت است این درگیری‌ها در مجاورت مناطق مسکونی و «مملو از جمعیت غیرنظامی» رخ داده است.

همزمان، منابع خبری کردها می‌گویند غروب روز چهارشنبه، ۱۰ تیر، در جریان یک درگیری مسلحانه میان اعضای حزب دموکرات کردستان ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در نزدیکی روستای «قزقاپان» در اطراف پیرانشهر، پنج نفر از نیروهای حزب دموکرات در کمین نیروهای سپاه پاسداران قرار گرفتند و کشته شدند.

تصاویری از افراد کشته‌شده نیز همراه با اسامی آن‌ها در این منابع، از جمله هه‌نگاو، منتشر شده است.

قرارگاه حمزه سیدالشهداء سپاه پاسداران که در شمال غرب ایران مستقر است، روز پنجشنبه در بیانیه‌ای با تأیید وقوع درگیری در ارتفاعات مرزی اطراف پیرانشهر اعلام کرد تیمی پنج‌نفره از اعضای حزب دموکرات را «در کمین» قرار داده و «به‌صورت کامل» منهدم کرده است.

این قرارگاه تصویری از پیکرهای خونین پنج نفر را نیز همراه با نام‌ آن‌ها در رسانه‌های ایران منتشر کرده است. اسامی منتشرشده در مواردی با نام‌های گفته‌شده در منابع نزدیک به حزب دموکرات همخوانی دارد.

پیش‌تر، خبرگزاری فارس، نزدیک به سپاه پاسداران، در خبری کوتاه و بدون جزئیات، از کشته شدن شش نفر از اعضای حزب دموکرات کردستان ایران در این درگیری‌ خبر داده بود.

کانال تلگرامی صابرین نیوز هم که گفته می‌شود به سپاه پاسداران نزدیک است، با تأیید وقوع این درگیری‌ها ادعا کرده بود که در مجموع ۱۱ نفر از اعضای گروه‌های مخالف در این حملات کشته شده‌اند.

رادیو فردا هنوز مستقلاً امکان تأیید جزئیات این گزارش‌ها را نیافته است.

این گزارش‌ها در حالی منتشر می‌شود که شامگاه چهارشنبه، حزب دموکرات کردستان ایران از حملهٔ پهپادی به یکی از کمپ‌های این گروه به نام «دیگەله» در اقلیم کردستان عراق خبر داده بود.

طی روزهای اخیر، چند عضو سپاه پاسداران و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی در استان‌های غربی ایران، از جمله کردستان، هدف حملاتی قرار گرفته و کشته یا زخمی شده بودند.

صبح روز چهارشنبه، رسانه‌های ایران گزارش داده بودند که دو عضو سپاه پاسداران، شامگاه دوشنبه، هشتم تیرماه، در تیراندازی مقابل منزل‌شان، در شهر پاوه در استان کرمانشاه، کشته شدند. پس از آن، حزب حیات آزاد کردستان (پژاک) از کشته شدن چهار نفر از اعضایش در درگیری با سپاه پاسداران خبر داد.

قرارگاه حمزه سیدالشهداء سپاه پاسداران هم اعلام کرده بود که این درگیری در ارتفاعات بین شهرستان‌های مهاباد و پیرانشهر و «با پشتیبانی آتش ادوات» انجام شد و به‌گفتۀ این قرارگاه، «تیم شش‌نفره به‌طور کامل منهدم شد.»

مقام‌های امنیتی جمهوری اسلامی طی روزهای اخیر، بار دیگر از مقام‌های عراق و اقلیم کردستان خواسته بودند که به حضور گروه‌های کرد مسلح مخالف جمهوری اسلامی در خاک اقلیم کردستان پایان دهند.

سپاه پاسداران در جریان جنگ ۴۰ روزه با آمریکا و اسرائیل و همچنین طی ماه‌های اخیر بارها با موشک و پهپاد به پایگاه‌های گروه‌های کرد در اقلیم کردستان و عمدتاً در اطراف اربیل حمله کرده است.