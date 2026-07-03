روزنامهٔ وال‌استریت جورنال می‌گوید تلاش ماریا کورینا ماچادو، رهبر مخالفان ونزوئلا، برای بازگشت به کشورش پس از زمین‌لرزه‌های ویرانگر اخیر، «در آخرین لحظات و با مخالفت دولت آمریکا» ناکام ماند.

این روزنامه روز جمعه ۱۲ تیر نوشت هواپیمای خصوصی حامل ماچادو حدود یک ساعت پس از برخاستن از ایالت ویرجینیای آمریکا، در حالی که عازم جزیرهٔ کوراسائو در دریای کارائیب بود، دستور بازگشت به منطقهٔ واشینگتن را دریافت کرد. بر اساس این گزارش، قرار بود او از کوراسائو وارد ونزوئلا شود.

وال‌استریت جورنال همچنین می‌گوید تیم ماچادو تصور می‌کرد هماهنگی‌های لازم برای این سفر با مقام‌های هلند، که مسئول امور خارجی کوراسائو هستند، انجام شده؛ اما مقام‌های هلندی به آن‌ها اطلاع دادند که دولت دونالد ترامپ «از تصمیم اولیهٔ خود عقب‌نشینی کرده و واشینگتن از این سفر حمایت نمی‌کند».

به‌نوشتهٔ این روزنامهٔ آمریکایی، شماری از مقام‌های کاخ سفید معتقد بودند بازگشت ماچادو در شرایط کنونی می‌تواند بحران سیاسی تازه‌ای در ونزوئلا ایجاد کند و به ماچادو هشدار دادند که اگر با وجود این مخالفت به سفر ادامه دهد، ممکن است حمایت دولت ترامپ را از دست بدهد و راهبرد آمریکا در قبال ونزوئلا نیز با اخلال روبه‌رو شود.

همزمان پایگاه خبری سمافور نیز به نقل از منابع آگاه خود گزارش داده که مقام‌های آمریکایی از ماچادو خواسته‌اند برای بازگشت به ونزوئلا شکیبا باشد و رئیس‌جمهور آمریکا با اصل بازگشت او مخالفتی ندارد، اما نمی‌خواهد این اقدام روند تثبیت دولت موقت را بر هم بزند.

رویترز پیش‌تر گزارش داده بود که برخی مقام‌های ارشد دولت آمریکا از برنامهٔ ماچادو برای بازگشت به ونزوئلا، آن هم در بحبوحهٔ بحران ناشی از زمین‌لرزه، ناخشنود بودند و از او خواسته بودند این سفر را به تعویق بیندازد.

این تحولات در حالی رخ می‌دهد که ونزوئلا همچنان با پیامدهای دو زمین‌لرزۀ سهمگین با بزرگای ۷.۲ و ۷.۵ که سوم تیرماه رخ داد، دست‌وپنجه نرم می‌کند.

دولت موقت این کشور می‌گوید شمار جان‌باختگان به دو هزار و ۵۹۵ نفر رسیده و عملیات جست‌وجو و نجات همچنان ادامه دارد. هرچند دولت آماری از مفقودان منتشر نکرده، اما فهرست‌های غیررسمی شمار افراد مفقود یا بدون اطلاع از سرنوشت را حدود ۳۸ هزار و ۵۰۰ نفر برآورد می‌کنند.

سازمان زمین‌شناسی آمریکا نیز هشدار داده است که شمار نهایی قربانیان ممکن است از ۱۰ هزار نفر فراتر رود.

دلسی رودریگز، رئیس‌جمهور موقت ونزوئلا، روز پنج‌شنبه در نخستین نشست خبری خود از زمان به‌دست گرفتن قدرت، انتقادها از کندی واکنش دولت به زمین‌لرزه را رد کرد و گفت دولت از همان ساعات نخست هزاران نیروی امدادی و نظامی را به مناطق آسیب‌دیده اعزام کرده است.

با این حال، خبرنگاران رویترز و بسیاری از امدادگران می‌گویند بخش عمدهٔ عملیات جست‌وجو، آواربرداری و توزیع کمک‌ها در روزهای نخست توسط شهروندان، داوطلبان و گروه‌های امدادی خارجی انجام شده و کمبود تجهیزات سنگین و تأخیر در ارسال کمک‌ها از مهم‌ترین مشکلات عملیات امدادرسانی بوده است.

ماچادو که در انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۴ از نامزدی محروم شد، پس از آن از نامزد جایگزین مخالفان حمایت کرد و به مهم‌ترین چهرهٔ اپوزیسیون ونزوئلا تبدیل شد. او پس از تشدید فشارهای حکومت نیکلاس مادورو، ماه‌ها به‌صورت مخفیانه در ونزوئلا زندگی کرد و سپس در عملیاتی محرمانه از کشور خارج شد.

ماچادو در دوران تبعید بارها اعلام کرده بود که در نخستین فرصت به کشور بازخواهد گشت.

پس از عملیات نظامی آمریکا در دی‌ماه ۱۴۰۴ که به سقوط حکومت نیکلاس مادورو انجامید، واشینگتن از تشکیل دولت موقت به ریاست دلسی رودریگز حمایت کرد و اعلام کرد اولویت آن برقراری ثبات، بازسازی نهادهای دولتی و رسیدگی به بحران انسانی در ونزوئلا است.

وال‌استریت جورنال می‌گوید دولت ترامپ اکنون نگران است که بازگشت ماچادو در اوج بحران ناشی از زمین‌لرزه، شکاف‌های سیاسی در این کشور را تشدید و روند تثبیت دولت انتقالی را با چالش روبه‌رو کند.