دیپلماسی در سایه سوگواری؛ گفتوگو با حبیب حسینیفرد
مراسم تشییع پیکر علی خامنهای تنها یک آیین سوگواری نیست؛ بلکه به نخستین آزمون دیپلماتیک جمهوری اسلامی پس از جنگ اخیر تبدیل شده است. حکومت میکوشد با حضور هیئتهای خارجی، تداوم پشتوانه سیاسی خود را به نمایش بگذارد. اما در دیپلماسی، سطح نمایندگی کشورها و حتی غایبان نیز پیامهای مهمی دارند. این پیامها را حبیب حسینیفرد، تحلیلگر سیاسی در آلمان، بررسی کرده است.
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