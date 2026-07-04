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شنبه ۱۳ تیر ۱۴۰۵ تهران ۲۳:۳۱

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رضا علیجانی: شاید آرزوی بسیاری از مردم باشد که میراث خامنه‌ای با او به خاک سپرده شود

رضا علیجانی: شاید آرزوی بسیاری از مردم باشد که میراث خامنه‌ای با او به خاک سپرده شود
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رضا علیجانی: شاید آرزوی بسیاری از مردم باشد که میراث خامنه‌ای با او به خاک سپرده شود

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روز شنبه، درهای مصلّای تهران بر روی علاقi مندان به وداع با علی خامنه ای دومین رهبر جمهوری اسلامی، در حالی گشوده شدند که بیش از چهار ماه از کشته شدن او همزمان با چند عضو خانواده‌اش ، در نهم اسفند ماه، در حملۀ اسرائیل گذشته است. روزهاست که تدابیر امنیتی شدید و تدارکات گسترده برای این مراسم در جریان است و نیروهای امنیتی و ضدشورش در حالت آماده‌باش کامل در اطراف مصلّی قرار دارند. رادیو فردا تحلیل و ارزیابی رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در فرانسه، را جویا شده است.

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