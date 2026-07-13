آمریکا چه اهدافی را در ایران دنبال میکند؟ در گفت وگو با فرزین ندیمی
با تشدید دوباره رویارویی نظامی میان ایران و آمریکا، دونالد ترامپ رئیسجمهور ایالات متحده از برقراری مجدد محاصرهٔ دریایی ایران خبر داد؛ تصمیمی که پس از حملات متقابل دو کشور و افزایش تنشها در تنگه هرمز اعلام شده است. واشینگتن میگوید هدف از حملات اخیر، کاهش توان نظامی جمهوری اسلامی برای تهدید کشتیرانی در این آبراه راهبردی است، در حالی که تهران نیز با هدف قرار دادن مواضع آمریکا در منطقه به این حملات پاسخ داده است. در این میان، این پرسش مطرح است که آمریکا دقیقاً چه اهداف نظامی را دنبال میکند و این راهبرد تا چه اندازه میتواند توان عملیاتی ایران را محدود کند؟ فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور نظامی در مؤسسه واشینگتن، به این پرسشها پاسخ میدهد.
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