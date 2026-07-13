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دوشنبه ۲۲ تیر ۱۴۰۵ تهران ۲۳:۲۱

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آغاز خاموشی‌های برنامه‌ریزی‌شده در ایران؛ صنعت برق در چه وضعیتی است؟

آغاز خاموشی‌های برنامه‌ریزی‌شده در ایران؛ صنعت برق در چه وضعیتی است؟
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آغاز خاموشی‌های برنامه‌ریزی‌شده در ایران؛ صنعت برق در چه وضعیتی است؟

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چند روز پس از انتشار گزارش‌هایی درباره خاموشی‌های طولانی در تهران و شماری دیگر از شهرهای ایران، یک مقام صنعت برق از آغاز خاموشی‌های برنامه‌ریزی‌شده در کشور خبر داده است. مدیرکل دفتر مدیریت انرژی شرکت توانیر، افزایش دما و رشد مصرف را علت این تصمیم اعلام کرده؛ اما این توضیح در شرایطی ارائه می‌شود که مدیرعامل توانیر یک روز پیش‌تر از آسیب گسترده به شبکه برق در جریان جنگ اخیر خبر داده بود. به گفته او، بیش از دو هزار نقطه از شبکه برق کشور آسیب دیده و ظرفیت تولید برق حدود چهار هزار و ۲۰۰ مگاوات کاهش یافته است. دین شرفی، متخصص برق ساکن استرالیا، در گفت‌وگو با رادیو فردا، شرایط فعلی صنعت برق ایران و عوامل مؤثر بر تداوم خاموشی‌ها را ارزیابی کرده است.

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