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نامه مهرداد خوانساری به ترامپ درباره تفاهم‌نامه با ایران در گفت‌وگو با این دیپلمات پیشین

نامه مهرداد خوانساری به ترامپ درباره تفاهم‌نامه با ایران در گفت‌وگو با این دیپلمات پیشین
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نامه مهرداد خوانساری به ترامپ درباره تفاهم‌نامه با ایران در گفت‌وگو با این دیپلمات پیشین

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مهرداد خوانساری، دیپلمات پیشین و مدیر «مرکز ایرانی مطالعات سیاسی»، در نامه‌ای سرگشاده به دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، تفاهم اخیر میان تهران و واشینگتن را توافقی «شکننده» توصیف کرده، اما در عین حال نوشته است که در شرایط کنونی، گزینه‌ای بهتر برای ایران، آمریکا و منطقه وجود ندارد. او هشدار داده که در هر سه جبهه ایران، آمریکا و منطقه، بازیگرانی وجود دارند که از شکست این روند سود می‌برند و برای برهم زدن آن تلاش می‌کنند. خوانساری همچنین با اشاره به انتساب برخی تهدیدها علیه دونالد ترامپ به مجتبی خامنه‌ای، تأکید کرده است در حالی چنین ادعاهایی مطرح می‌شود که رهبر جدید جمهوری اسلامی تاکنون در هیچ مراسم یا رویداد علنی ظاهر نشده است. رادیو فردا در گفت‌وگو با مهرداد خوانساری، ابعاد این نامه و ارزیابی او از آینده روابط ایران و آمریکا را بررسی کرده است.

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