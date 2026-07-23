زلنسکی، پس از شش روز اعتراض خیابانی، فرمانده کل ارتش اوکراین را برکنار کرد

رئیس‌جمهور اوکراین، پس از شش روز اعتراض در کی‌یف و شماری از شهرهای دیگر، فرمانده کل نیروهای مسلح این کشور را برکنار کرد.

به گزارش رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی، این تغییر کم‌سابقه در عالی‌ترین سطح فرماندهی ارتش، در شرایطی صورت گرفت که اوکراین در پنجمین سال جنگ با روسیه قرار دارد و نیروهای دو کشور در امتداد خطی به طول بیش از یک هزار کیلومتر درگیر نبرد هستند.

ولودیمیر زلنسکی شامگاه سه‌شنبه ۳۰ تیر، اولکساندر سیرسکی را از فرماندهی کل ارتش کنار گذاشت و سرلشکر میخایلو دراپاتی، فرمانده نیروهای زمینی، را جانشین او کرد. یک روز بعد نیز رئیس ستاد کل نیروهای مسلح تغییر کرد و سرلشکر ایهور اسکیبیوک به‌جای سپهبد آندری هناتوف منصوب شد.

این تغییرات پس از اعتراض‌هایی انجام شد که در واکنش به برکناری میخایلو فدوروف، وزیر دفاع ۳۵ سالهٔ اوکراین، آغاز شده بود. زلنسکی در ۱۵ ژوئیه، حدود شش ماه پس از انتصاب فدوروف، او را هم‌زمان با تغییراتی گسترده در کابینه از مقامش برکنار کرد.

فدوروف پس از برکناری گفت پیش‌تر خواستار کنار گذاشتن سیرسکی شده بود، اما زلنسکی با این درخواست موافقت نکرده است. به این ترتیب، رئیس‌جمهور اوکراین در مرحلهٔ نخست اختلاف میان وزیر دفاع و فرمانده کل ارتش، سیرسکی را در مقام خود حفظ کرد و فدوروف را کنار گذاشت.

این تصمیم از ۱۶ ژوئیه اعتراض‌های روزانه‌ای را در کی‌یف و دیگر شهرهای اوکراین به‌دنبال داشت. معترضان که بخش قابل‌توجهی از آن‌ها را جوانان تشکیل می‌دادند، خواستار بازگشت فدوروف به وزارت دفاع و برکناری سیرسکی شدند.

زلنسکی سرانجام در ششمین روز اعتراض‌ها سیرسکی را برکنار کرد. با این حال، موضوع بازگشت احتمالی فدوروف به وزارت دفاع مسکوت مانده است.

زمان‌بندی این تغییرات از آن رو اهمیت دارد که جابه‌جایی فرماندهان ارشد نظامی در میانهٔ جنگ می‌تواند بر نحوهٔ هدایت عملیات، روحیهٔ نیروها و اجرای اصلاحات ارتش تأثیر بگذارد.

نیروهای روسیه در برخی مناطق، از جمله اطراف کوستیانتینیفکا، به پیشروی‌های محدود ادامه داده‌اند، هرچند این پیشروی‌ها با تلفات سنگین همراه بوده است. ارتش اوکراین نیز در شماری از محورها بخش‌های کوچکی از مناطق تحت کنترل روسیه را بازپس گرفته است.

فدوروف به دلیل حمایت از پهپادها، فناوری‌های دیجیتال و اصلاح ساختار دفاعی، در میان بخشی از جامعه و نیروهای نظامی اوکراین محبوب شده بود. او پس از برکناری، سیرسکی را متهم کرد که در برابر اصلاحات و تغییر شیوه قراردادهای تسلیحاتی مقاومت کرده است.

میخایلو دراپاتی که حالا جانشین سیرسکی شده، از فرماندهان مورد احترام ارتش اوکراین است و پیش‌تر نیز در اعتراض به کشته‌شدن ۱۲ سرباز در حمله روسیه به یک مرکز آموزشی، استعفا داده بود.

میکولا بیلیسکوف، تحلیلگر مؤسسهٔ ملی مطالعات راهبردی اوکراین، به رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی گفته است صرف‌نظر از محبوبیت فرمانده جدید، مدیریت جنگ به دلیل کمبود نیروی انسانی، ناتمام ماندن اصلاحات ساختاری و کمبود نیروهای متخصص در سطوح مختلف، همچنان دشوار خواهد بود.

بیلیسکوف گفت زلنسکی با برکناری سیرسکی گامی برای پایان دادن به رویارویی با کسانی برداشت که خواهان تغییر در فرماندهی بودند و بخشی از مشکلات ارتش را به عملکرد سیرسکی نسبت می‌دادند.

جان هاردی، معاون برنامهٔ روسیه در اندیشکدهٔ «بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها» در واشینگتن، نیز دراپاتی را یکی از مورد احترام‌ترین فرماندهان نسل جدید افسران اوکراینی توصیف کرد. او ابراز امیدواری کرد که این انتصاب به تقویت روحیهٔ نیروها و اصلاح فرهنگ فرماندهی در ارتش اوکراین کمک کند.