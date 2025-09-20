کاخ سفید می‌گوید توافق میان آمریکا و چین درباره آینده «تیک‌تاک» شامل آن خواهد بود که آمریکایی‌ها شش کرسی از هفت کرسی هیئت‌مدیره ناظر بر فعالیت‌های این اپلیکیشن ویدئوی کوتاه در ایالات متحده را در اختیار داشته باشند.

کارولین لویت، سخنگوی کاخ سفید، روز شنبه ۲۹ شهریور به شبکه فاکس‌نیوز گفت: «هیئت‌مدیره‌ای که بر فعالیت این اپلیکیشن در ایالات متحده نظارت خواهد کرد، هفت کرسی خواهد داشت که شش کرسی آن متعلق به آمریکایی‌ها خواهد بود.»

او افزود این توافق می‌تواند «در روزهای آینده» امضا شود.

ایالات متحده به دلایل امنیت ملی به شدت تلاش کرده است تا کنترل فعالیت‌های تیک‌تاک در آمریکا را از دست شرکت مادر چینی آن، «بایت‌دنس»، خارج کند.

در دوران ریاست‌جمهوری جو بایدن، کنگره آمریکا قانونی تصویب کرد که بر اساس آن بایت‌دنس موظف است بخش آمریکایی خود را بفروشد یا با ممنوعیت فعالیت در آمریکا مواجه شود. دیوان عالی آمریکا نیز اعمال محدودیت بر آن را تأیید کرده بود.

سیاستمداران آمریکایی، از جمله در دوره اول ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ، هشدار داده بودند که چین می‌تواند از تیک‌تاک برای استخراج داده‌های کاربران آمریکایی یا اعمال نفوذ بر آنچه در شبکه‌های اجتماعی می‌بینند استفاده کند.

اما آقای ترامپ در جریان کارزار انتخاباتی موفق سال ۲۰۲۴ خود از این پلتفرم که در میان جوانان آمریکایی بسیار محبوب است، برای جلب حمایت استفاده کرد.

رئیس‌جمهور آمریکا بارها اجرای ممنوعیت را به تعویق انداخته، در حالی که تلاش‌ها برای رسیدن به یک توافق ادامه داشته است.

بر اساس گزارش‌ها، سرمایه‌گذارانی که احتمالاً مالکیت تیک‌تاک را در آمریکا به دست خواهند گرفت شامل شرکت فناوری «اوراکل» هستند؛ شرکتی متعلق به لری الیسون، یکی از ثروتمندترین افراد جهان و از حامیان اصلی ترامپ.

کارولین لویت نیز روز شنبه مشارکت اوراکل را تأیید کرد و گفت: «مدیریت داده‌ها و حریم خصوصی بر عهده یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های فناوری آمریکا، یعنی اوراکل، خواهد بود و الگوریتم نیز توسط آمریکا کنترل خواهد شد.»

او ادامه داد: «تمام جزئیات بر سر آن توافق شده است. اکنون فقط باید این قرارداد امضا شود.»

دونالد ترامپ و شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهور چین، روز جمعه در یک تماس تلفنی این موضوع را بررسی کردند.

رئیس‌جمهور ایالات متحده گفت که همتای چینی‌اش در این تماس «با توافق موافقت کرده»، اما افزود: «ما باید آن را امضا کنیم.» چین چنین توافقی را تأیید نکرده است.

دونالد ترامپ اظهار داشت: «ما کنترل بسیار سختگیرانه‌ای خواهیم داشت. تیک‌تاک ارزش فوق‌العاده‌ای دارد و من کمی جانبدارانه صحبت می‌کنم چون صادقانه بگویم، در این پلتفرم عملکرد بسیار خوبی داشتم.»

روزنامه وال‌استریت ژورنال به نقل از منابع آگاه گزارش داد که دولت آمریکا ممکن است به عنوان بخشی از این قرارداد، مبلغی چند میلیارد دلاری از سرمایه‌گذاران دریافت کند.