حمله سایبری گسترده به سامانه‌های پذیرش و سوار کردن مسافران در روز شنبه باعث اختلال در تردد هوایی و تأخیر در پروازها در چند فرودگاه مهم اروپا شد.

فرودگاه بروکسل اعلام کرد که این حمله جمعه شب، ۲۸ شهریور، به سامانه‌های ارائه‌دهنده خدمات پذیرش و سوار کردن مسافر انجام شد و در نتیجه تنها امکان پذیرش دستی وجود داشت؛ مسئله‌ای که «تأثیر گسترده‌ای» بر برنامه پروازها گذاشته است.

مقام‌های فرودگاه براندنبورگ برلین نیز گفتند نرم‌افزار ارائه‌دهنده خدمات مسافری آن‌ها هدف حمله قرار گرفته و همین امر باعث شد ارتباط با سامانه‌های پذیرش مسافر قطع شود.

در بریتانیا، فرودگاه هیترو لندن، پرترددترین فرودگاه اروپا، ابتدا این اختلال را «یک مشکل فنی» خواند و توضیح داد که شرکت «کالینز ایروسپیس» به‌عنوان ارائه‌دهنده سامانه‌های پذیرش و سوار کردن مسافران برای چندین خط هوایی، با مشکل روبه‌رو شده است.

به گفته هیترو، این مشکل می‌تواند تأخیرهایی برای پروازهای خروجی ایجاد کند.

مسافران در این فرودگاه‌ها به استفاده از پیشخوان‌های دستی هدایت شدند و مقام‌ها از آن‌ها خواستند پیش از حرکت وضعیت پرواز خود را بررسی کنند.

فرودگاه‌های بروکسل، برلین و لندن در بیانیه‌های جداگانه بابت این اختلال از مسافران عذرخواهی کردند و گفتند در تلاش هستند پیامدهای حمله را به حداقل برسانند.

هنوز مشخص نیست چه فرد یا گروهی پشت این حمله سایبری قرار دارد یا انگیزه مهاجمان چه بوده است.