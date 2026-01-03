وقوع «چند انفجار» در کاراکاس؛ مادورو «وضعیت اضطراری اعلام کرد»

در پی انتشار ویدئوهایی از وقوع چند انفجار در پایتخت ونزوئلا، خبرگزاری‌ها از پرواز هواپیماها بر فراز کاراکاس در میانه ناآرامی و ستون‌های دود در این شهر گزارش می‌‌دهند.

خبرگزاری رویترز روز شنبه، ۱۳ دی‌ماه، به نقل از شاهدان عینی در کاراکاس گزارش داد که برق شهر در نزدیکی یک پایگاه نظامی بزرگ در جنوب این شهر قطع شده و در بخش‌هایی از شهر ستون‌های دود دیده و صداهایی بلند شنیده می‌شود.

ساعتی پس از آن همین خبرگزاری خبر داد که دولت ونزوئلا صبح شنبه وضعیت اضطراری اعلام کرده و از تمام گروه‌های سیاسی و مدنی خواسته است بسیج عمومی را آغاز کنند.

پیشتر یک خبرنگار شبکه آمریکایی سی‌بی‌اس در شبکه ایکس نوشته بود که حمله به خاک ونزوئلا «با دستور دونالد ترامپ» آغاز شده است،‌ اما این خبر هنوز توسط منابع مستقل و رسمی تأیید نشده است.

این خبرها پس از آن منتشر می‌شود که ویدئوهایی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد حاکی از این که چند انفجار در سطح شهر کاراکاس رخ داده است. با این حال هیچ منبع مستقلی تاکنون این انفجارها را تأیید نکرده است.

همزمان نه از طرف کاخ سفید و پنتاگون و نه از طرف دولت ونزوئلا تاکنون واکنشی درباره اتفاقات بامداد شنبه در پایتخت این کشور منتشر نشده است.

هفته‌هاست که رئیس جمهور آمریکا از احتمال آغاز «قریب‌الوقوع» حملات زمینی به کارتل‌های مواد مخدر در خاک ونزوئلا سخن گفته؛ اما وقوع چنین حمله‌ای را تأیید نکرده بود تا روز ۹ دی‌ماه که او حمله به «نخستین هدف زمینی»‌ در ونزوئلا را تأیید کرد.

مدتی پیش و در پی افزایش فشار دولت ترامپ بر حکومت نیکولاس مادورو، خبرگزاری رویترز گزارش داده بود که ایالات متحده به‌ دنبال آغاز فاز جدیدی از عملیات مرتبط با ونزوئلا است.

در همان زمان دو مقام آمریکایی گفته بودند که احتمالاً عملیات مخفیانه، مرحله اول اقدامات تازه علیه مادورو خواهد بود.

دولت نیکولاس مادورو در مقابل دونالد ترامپ را متهم کرده است که در صدد است از طریق تغییر رژیم در این کشور به منابع گسترده نفتی ونزوئلا دست پیدا کند.

از بیش از دو ماه پیش تاکنون نیروهای آمریکایی در دریای کارائیب و نواحی شرقی اقیانوس آرام حملات متعددی را علیه قایق‌های مظنون به قاچاق مواد مخدر انجام داده‌اند؛ حملاتی که تاکنون جان دست‌کم ۱۰۷ تن را گرفته است.