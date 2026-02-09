دولت کوبا به همۀ شرکت‌های هواپیمایی خارجی اطلاع داده که به مدت یک‌ ماه از ارائۀ سوخت به آنها معذور است.

روز یکشنبه ۱۹ بهمن‌ماه یکی از مسئولان یک شرکت هوایی اروپایی این موضوع را تائید کرده و به نقل از مسئولان کوبایی، دلیل آن را بحران انرژی ناشی از «حمله ایالات متحده به ونزوئلا» ذکر کرد.

بر این اساس، کوبا به شرکت‌های هوایی هشدار داده که از نیمه‌شب دوشنبه، ۲۰ بهمن‌ماه، امکان سوخت‌گیری در این جزیره را نخواهند داشت.

از زمان بازداشت نیکلاس مادورو رئیس‌جمهور مخلوع ونزوئلا به‌دست نیروهای آمریکا حدود یک ماه پیش، واشینگتن جلو انتقال نفت این کشور به کوبا را گرفته است.

با شرایط جدید، هواپیماهایی که از کوبا راهی مقاصد دوردست می‌شوند، ناچار خواهند بود برای سوخت‌گیری در جایی دیگر فرود بیایند.

هواپیمایی ایرفرانس تأیید کرده که هواپیماهایش در نقطه‌ای در منطقۀ کارائیب سوخت‌گیری خواهند کرد.

اما این تنها تصمیم اضطراری جدیدی نیست که از سوی هاوانا با هدف مقابله با بحران انرژی اعلام شده است.

بر اساس تدابیر ویژه‌ای که از جمعه ۱۷ بهمن‌ماه اعلام شد، شرکت‌ها و کارخانه‌های دولتی، در هر هفته به‌جای پنج روز، چهار روز کار خواهند کرد و برای فروش سوخت هم محدودیت‌های تازه‌ای وضع شده است.

همچنین تعداد سرویس‌های اتوبوس و قطار بین استان‌های کوبا کاهش یافته و برخی اماکن توریستی هم تعطیل خواهند بود.

همزمان ساعات کار مدارس هم کمتر شده و از سختگیری برای حضور دانشجویان در کلاس‌های درس حضوری هم کاسته شده است.

واشینگتن در طول هفته‌های اخیر، فشار بر دولت کمونیستی کوبا را دوچندان کرده و از جمله، جلو ورود محموله‌های نفتی از ونزوئلا را گرفته است.

همزمان دونالد ترامپ رئیس‌جمهور ایالات متحده با امضای یک فرمان اجرایی، کشورهایی را که به کوبا نفت بفروشند با تعرفه‌های جدیدی روبه‌رو کرده است.

بر همین اساس، مکزیک که از سه‌ سال پیش به کوبا نفت می‌فروخته هم، با تغییر سیاست خود ارائه سوخت به هاوانا را متوقف کرده است.

کمبود نفت و سوخت، نیروگاه‌های برق کوبا را با مشکلات جدی روبه‌رو کرده و این جزیره با خطر قطع کامل برق مواجه است.

واشینگتن از سال‌ها پیش به‌دنبال سرنگونی یا دست‌کم تضعیف حکومت کمونیستی کوبا بوده است.

میگِل دیاز- کانِل رئیس‌‌جمهور کوبا می‌گوید هاوانا حاضر است با واشینگتن مذاکره کند؛ مشروط به این‌که تحت فشار مضاعف قرار نداشته باشد.