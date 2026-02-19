دانمارک یک کشتی باری با پرچم ایران را توقیف کرد

سازمان دریانوردی دانمارک اعلام کرد روز پنج‌شنبه ۳۰ بهمن یک کشتی باری با پرچم ایران را که در آب‌های این کشور لنگر انداخته بود، به دلیل «ثبت نامعتبر» توقیف کرده است. برخی گزارش‌ها حاکی است این کشتی به فرزند علی شمخانی، مشاور علی خامنه‌ای، ارتباط دارد.

دانمارک می‌گوید این کشتی بر اساس داده‌های گروه بورس اوراق بهادار لندن با نام «نورا» در ابتدا تحت پرچم کومور تردد می‌کرد، اما دولت کومور به دانمارک اطلاع داده که این شناور در فهرست ثبت آن کشور وجود ندارد.

سازمان دریانوردی دانمارک در بیانیه‌ای به خبرگزاری رویترز اعلام کرد: «این کشتی تا زمانی که یک دولت صاحب پرچم بتواند به سازمان دریانوردی دانمارک اثبات کند که به‌طور رسمی ثبت و کاملاً گواهی‌شده است، در توقیف باقی خواهد ماند.»

این نهاد افزود پیش از آزادی کشتی، بازرسی کنترل دولت بندر انجام خواهد شد و این بازرسی زمانی صورت می‌گیرد که شرایط جوی ایمن باشد.

داده‌های گروه بورس اوراق بهادار لندن نشان می‌دهد «نورا» اکنون تحت پرچم ایران ثبت شده است.

شبکه تلویزیونی «تی‌وی۲» دانمارک که نخستین بار این خبر را منتشر کرد، گزارش داد این کشتی روز چهارشنبه پرچم خود را از کومور به ایران تغییر داده است. رویترز می‌گوید نتوانسته به‌طور مستقل زمان دقیق این تغییر را تأیید کند.

بر اساس داده‌های موجود، «نورا» همان شماره سازمان بین‌المللی دریانوردی (آی‌ام‌او) را دارد که پیش‌تر متعلق به یک کشتی با نام «سروس» بوده است. این شناور در فهرست تحریم‌های وزارت خزانه‌داری ایالات متحده قرار دارد.

شماره آی‌ام‌او شناسه‌ای دائمی برای کشتی‌هاست که با تغییر نام یا پرچم تغییر نمی‌کند.

کشتی «سروس» در چارچوب برنامه تحریم‌های ایرانِ دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا قرار گرفته و طبق داده‌ها با شرکت‌های «آرگون شیپینگ» و «ریل شیپینگ» مرتبط است.

خبرگزاری فرانسه اعلام کرده که این کشتی بخشی از ناوگانی ایرانی است که بنا به اعلام مقام‌های آمریکایی، تحت کنترل محمدحسین شمخانی، فرزند علی شمخانی، مشاور رهبر جمهوری اسلامی و دبیر شورای دفاع ایران، قرار دارد.

بر اساس گزارش تی‌وی۲ دانمارک، این کشتی طی ۲۵ روز گذشته بدون فعالیت در آب‌ها متوقف بوده است. همچنین گزارش شده که این کشتی طی یک سال گذشته ده بار از آب‌های دانمارک عبور کرده است.

وزارت خرانه‌داری دولت دونالد ترامپ در ماه‌های گذشته در قالب سیاست «فشار حداکثری» رئیس‌جمهور آمریکا، چندین کشتی و نفتکش متعلق به ایران را در فهرست تحریم‌های خود قرار داده است.

ایالات متحده همچنین در پی اعتراضات دی‌ماه و سرکوب خونین آن توسط جمهوری اسلامی، ۹ شناور و ۸ شرکت خدمات دریایی مرتبط با ایران را به فهرست تحریم‌ها افزود.