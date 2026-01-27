روزی نیست که خبرگزاری‌های نزدیک به قوه‌ قضائیه یا سپاه پاسداران از بازداشت ده‌ها نفر خبر ندهند؛ شهروندانی که نام و محل نگهداری آن‌ها، شرایط بازداشت و اتهاماتشان مشخص نیست. بازداشت‌هایی که ربطی هم به جغرافیا، جنسیت و حرفه ندارد. شیوانظرآهاری، فعال حقوق‌بشر و زندانی سیاسی پیشین در اسلوونی که در دوران اعتراضات ۱۴۰۱ «کمیتهٔ پیگیری بازداشت‌شدگان خیزش زن، زندگی، آزادی» را پایه‌گذاری کرده بود، با اشاره به آن تجربه از تفاوت‌های دور کنونی بازداشت‌های گسترده می‌گوید و توصیه‌هایی برای خانواده‌هایی دارد که پیگیر پروندهٔ یک فرد بازداشت‌شده هستند.