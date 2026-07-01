انگلیس با دو گل هری کین به یک هشتم نهایی جام جهانی صعود کرد

در یک بازی مهیج در دور یک شانزدهم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶، انگلیس در حالی که تا دقیقه ۷۵ از جمهوری دموکراتیک کنگو یک بر صفر عقب افتاده بود، با دو گل هری کین، مهاجم سرشناس خود، به پیروزی رسید و به جمع شانزده تیم برتر صعود کرد.

جمهوری دموکراتیک کنگو در این بازی که در شهر آتلانتا برگزار شد، خیلی زود پیش افتاد؛ برایان سیپنگا نخستین گل ملی خود را به ثمر رساند. شانسل ممبا با یک پاس بلند توپ را به محوطه جریمه فرستاد؛ توپ پس از عبور از میان دو بازیکن به سیپنگا رسید و او با شوتی محکم از کنار جردن پیکفورد توپ را وارد دروازه کرد.

انگلیس پس از آن حملات متعددی برای جبران نتیجه ترتیب داد، اما لیونل امپاسی، دروازه‌بان جمهوری دموکراتیک کنگو، با پنج مهار درخشان اجازه نداد تیمش تا پایان نیمه نخست گل بخورد.

او دو بار با واکنش‌های سریع، ضربات سر جود بلینگام را از فاصله نزدیک مهار کرد و در ثانیه‌های پایانی نیمه نیز شوت بسیار خطرناک کین را دفع کرد.

جمهوری دموکراتیک کنگو در دقیقه ۴۲ تا آستانه دو بر صفر کردن بازی پیش رفت، اما یوان ویسا روی یک ارسال دقیق، توپ را به تیر دروازه کوبید.

بلافاصله پس از آن، درخواست پنالتی هری کین نیز، در حالی که به نظر می‌رسید توسط امپاسی در محوطه جریمه سرنگون شده است، از سوی داور رد شد.

هری کین سرانجام در دقیقه ۷۵ با یک ضربه سر از روی سانتر آنتونی گوردون گل تساوی را به ثمر رساند.

یازده دقیقه بعد، او با به ثمر رساندن گل دوم این بازی، سیزدهمین گل خود در تاریخ جام جهانی را زد؛ او با دریافت توپ در پشت محوطه جریمه، با یک شوت تماشایی در حال حرکت، توپ را به گوشه بالای سمت راست دروازه فرستاد.

انگلیس تا پیش از گل نخست کین، تنها یک شوت در چارچوب در نیمه دوم ثبت کرده بود.

آخرین فرصت جمهوری دموکراتیک کنگو نیز در ششمین دقیقه وقت‌های تلف‌شده به دست آمد؛ جایی که ضربه ایستگاهی ویسا از فاصله نزدیک، با اختلافی اندک از بالای دروازه به بیرون رفت.

انگلیس در مرحله یک‌هشتم نهایی، روز یکشنبه در مکزیکوسیتی به مصاف مکزیک می‌رود.