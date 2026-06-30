ارلینگ هالند با به ثمر رساندن گل پیروزی‌بخش در دقیقه ۸۶ در برابر ساحل عاج باعث پیروزی ۲ بر ۱ نروژ شد و این تیم را به مرحله یک‌هشتم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ رساند.

در نیمه اول این بازی که روز سه‌شنبه در وزرشگاه شهر دالاس برگزار شد، به رغم آن که ساحل عاج تهاجمی‌تر آغاز کرده بود، مارتین اودگارد، کاپیتان نروژ، در دقیقه ۳۹ توپ را به سمت چپ برای آنتونیو نوسا فرستاد و او پس از آوردن توپ روی پای راست، با ضربه‌ای تماشایی توپ را از دستان یحیی فوفانا عبور داد و به گوشه بالای دروازه ساحل عاج فرستاد.

دقایقی بعد، هالند با یک تکل نجات‌بخش مدافعان از گلزنی بازماند و الکساندر سورلوث نیز روی کرنر حاصل از همان صحنه، ضربه سر خود را از مقابل دروازه ساحل عاج به بیرون فرستاد.

در سوی دیگر میدان، امانوئل آگبادو با ضربه سر توپ را به بیرون زد و ۱۰ دقیقه پس از آغاز نیمه دوم نیز نیکلاس په‌په، پس از آنکه ضربه اولیه گوئلا دوئه دفع شد، با واکنش دروازه‌بان نروژ ناکام ماند.

اماد دیالو که در دقیقه ۶۰ به جای کریست اینائو اولای وارد میدان شده بود، گل تساوی ساحل عاج را به ثمر رساند؛ وینگر منچستریونایتد با یک حرکت ترکیبی سریع و یک-دو با په‌په، از سد مدافعان نروژ گذشت و با ضربه‌ای محکم که پس از برخورد به زمین از دروازه‌بان عبور کرد، گل تساوی را به ثمر رساند و شادی گسترده بازیکنان ساحل عاج را رقم زد.

اما در نهایت این هالند بود که حرف آخر را زد و پنجمین گل خود در جام جهانی را به ثمر رساند. اسکار باب، بازیکن تعویضی و هم‌تیمی سابق هالند در منچسترسیتی، توپ را در محوطه جریمه به پاتریک برگ رساند و او نیز با یک پاس، هالند را در موقعیت گل قرار داد تا مهاجم نروژ در حالی که فوفانا از دروازه خارج شده بود، توپ را وارد دروازه خالی کند.

در وقت‌های تلف‌شده، نیلند، دروازه‌بان نروژ ضربه ایستگاهی اماد دیالو را مهار کرد تا برتری شکننده نروژ حفظ شود و این تیم جواز حضور در مرحله یک‌هشتم نهایی را به دست آورد.

نروژ روز یکشنبه در نیویورک در دیداری جذاب به مصاف برزیل خواهد رفت.