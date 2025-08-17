رهبران اروپایی زلنسکی را در مذاکره با ترامپ همراهی خواهند کرد

رهبران اروپایی اعلام کرده‌اند که در نشست برنامه‌ریزی‌شده ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، با دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، برای بررسی گام‌های پایان جنگ اوکراین شرکت خواهند کرد.

همزمان با فشار اوکراین برای مشارکت اروپا در مذاکرات مربوط به حل‌وفصل مناقشه، رهبران اروپایی روز ۲۷ مرداد آقای زلنسکی را در سفر به واشینگتن همراهی خواهند کرد.

اورسولا فن‌درلاین، رئیس کمیسیون اروپا، روز یکشنبه ۲۶ مرداد گفت: «من فردا در دیدار با رئیس‌جمهور ترامپ و سایر رهبران اروپایی در کاخ سفید شرکت خواهم کرد.»

پس از سخنان فن‌درلاین، موجی از رهبران اروپایی همراه با مارک روته، دبیرکل ناتو، نیز برنامه حضور خود را اعلام کردند.

امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، کی‌یر استارمر، نخست‌وزیر بریتانیا، فردریش مرتس، صدراعظم آلمان، جورجا ملونی، نخست‌وزیر ایتالیا، و الکساندر استوب، رئیس‌جمهور فنلاند، از جمله رهبرانی هستند که قرار است در نشست رهبران ایالات متحده و اوکراین شرکت کنند.

رئیس‌جمهور فرانسه در این زمینه گفت: «هدف ما از گفت‌وگوهای فردا این است که جبهه‌ای واحد میان اوکراین و متحدان اروپایی‌اش ارائه کنیم.»

او افزود: «اگر امروز در برابر روسیه ضعف نشان دهیم، زمینه‌ساز درگیری‌های آینده خواهیم شد.»

پیش‌تر، رئیس کمیسیون اروپا در بروکسل از ولودیمیر زلنسکی استقبال کرد و آن‌ها همراه با رهبران حامی اروپایی اوکراین در یک تماس شرکت کردند.

ولودیمیر زلنسکی روز شنبه پس از مذاکرات آمریکا و روسیه در آلاسکا نوشت: «مهم است که اروپایی‌ها در هر مرحله حضور داشته باشند تا همراه با آمریکا تضمین‌های امنیتی قابل‌اعتماد فراهم شود.»

رهبران اتحادیه اروپا روز شنبه پس از تماس با آقای ترامپ در بیانیه‌ای گفتند که از تلاش‌های رئیس‌جمهور آمریکا «استقبال» می‌کنند و آمادگی خود را برای تسهیل یک نشست سه‌جانبه اعلام کردند.

در همین حال استیو ویتکاف، نماینده ویژه دونالد ترامپ که به‌عنوان یکی از مذاکره‌کنندگان کلیدی آمریکا با مسکو شناخته می‌شود، اعلام کرد که رهبران ایالات متحده و روسیه در دیدارشان در آلاسکا بر سر ارائه «تضمین‌های امنیتی قوی» برای اوکراین به توافق رسیده‌اند.

او روز یکشنبه در گفت‌وگو با شبکه خبری سی‌ان‌ان گفت: «من این تضمین‌ها را تحول‌آفرین توصیف می‌کنم.»

گزارش‌ها حاکی از آن است دونالد ترامپ در تماس با رهبران اروپایی گفته است که از طرحی برای واگذاری بخشی از سرزمین اوکراین به روسیه به‌عنوان بخشی از توافق صلح حمایت می‌کند.

به‌گفته منابع ناشناس که اظهاراتشان توسط چندین رسانه خبری نقل شده‌اند، ولادیمیر پوتین در جریان مذاکرات روز جمعه در آلاسکا به رئیس‌جمهور آمریکا گفته است که می‌تواند با توقف خطوط نبرد در مناطق زاپوریژیا و خرسون اوکراین موافقت کند، به شرط آن‌که اوکراین به‌طور کامل از مناطق لوهانسک و دونتسک خارج شود.

روسیه ادعا می‌کند که هر چهار منطقه را ضمیمه کرده است. این کشور بیشتر منطقه لوهانسک و حدود ۷۰ درصد منطقه دونتسک را در کنترل خود دارد و همچنین بخشی از مناطق زاپوریژیا و خرسون را تحت کنترل دارد.