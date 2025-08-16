دونالد ترامپ میگوید نظر همۀ طرفهای درگیر در جنگ اوکراین رسیدن به توافق صلح است نه صرفاً توافق آتشبس. ولودیمیر زلنسکی، رئیسجمهور اوکراین، هم اعلام کرد این هفته برای گفتوگو با ترامپ عازم واشینگتن میشود.
این دیدار پس از نشست ترامپ با ولادیمیر پوتین در آلاسکا صورت میگیرد؛ نشستی که بدون هیچ توافقی برای پایان جنگ اوکراین یا توقف آن به پایان رسید.
دونالد ترامپ روز شنبه ۲۵ مرداد در شبکۀ اجتماعی خود تروث سوشیال خبر دیدار با زلنسکی در دوشنبۀ پیشرو را تأیید کرد.
او در مورد نشست آلاسکا و گفتوگوهای تلفنیِ پس از آن با زلنسکی و رهبران اروپایی هم نوشت: «همه بر این نظر بودند که بهترین راه برای پایان دادن به جنگ هولناک میان روسیه و اوکراین، رفتن مستقیم به سمت یک توافق صلح است؛ توافقی که به جنگ پایان دهد، نه صرفاً توافق آتشبس که اغلب پایدار نمیماند».
آقای ترامپ همچنین افزود «اگر همه چیز خوب پیش برود، سپس دیداری با رئیسجمهور پوتین برنامهریزی خواهیم کرد. این احتمال وجود دارد که زندگی میلیونها نفر نجات پیدا کند.»
این در حالی است که پوتین پس از نشست آلاسکا اصرار کرد به آنچه «ریشههای» درگیری با اوکراین میخواند، رسیدگی شود؛ این تکرار موضع کرملین در مورد ادعایش بر سرزمینهای تحت اشغال روسیه و همچنین پایان دادن به امیدهای اوکراین برای عضویت در ناتو است.
زلنسکی هم روز شنبه اعلام کرد پس از دیدار ترامپ و پوتین، گفتوگویی طولانی با رئیسجمهور آمریکا داشته است. او ضمن قدردانی از دعوت ترامپ برای دیدار حضوری در واشینگتن، افزود در این دیدار «تمام جزئیات مربوط به پایان دادن به کشتار و جنگ» بررسی خواهد شد.
او در عین حال بار دیگر بر اهمیت نقش اروپا در مسئله جنگ اوکراین تأکید کرد و گفت «مهم است که اروپاییها در همۀ مراحل دخیل باشند تا همراه با آمریکا تضمینهای امنیتی قابل اعتماد فراهم شود». او افزود در این زمینه «نشانههای مثبتی» از جانب آمریکا دریافت کرده است.
زلنسکی توضیح داد که ابتدا بهطور خصوصی با ترامپ صحبت کرده و سپس با دیگر رهبران اروپایی در تماس بوده است؛ گفتوگوهایی که در مجموع یک ساعت و نیم طول کشیده است.
نشست دیروز ترامپ و پوتین در آلاسکا با استقبال رسمی از رهبر کرملین آغاز شد، اما بدون پیشرفت مشخصی پایان یافت. پوتین از یک «تفاهم» با ترامپ سخن گفت و به اروپا هشدار داد پیشرفت اولیه را «مختل» نکند، و ترامپ گفت: «موضوعات بسیار زیادی بود که بر سر آنها توافق کردیم. میتوانم بگویم چند موضوع مهم هم وجود داشت که هنوز به نتیجه نرسیدهایم، اما پیشرفتهایی حاصل شده است. بنابراین هیچ توافقی وجود ندارد تا زمانی که توافقی به دست آید.»
ترامپ پیش از ترک آلاسکا در مصاحبه با شبکۀ فاکسنیوز نیز تأکید کرد که ادامۀ راه ممکن است بر دوش زلنسکی باشد «تا کار را به انجام برساند»، اما افزود کشورهای اروپایی هم باید نقش ایفا کنند.
ترامپ در پرواز بازگشت به واشینگتن با خبرنگاران صحبت نکرد، اما سخنگوی کاخ سفید گفت او پس از تماس طولانی با زلنسکی، با رهبران ناتو نیز در ارتباط تلفنی بوده است.
رئیسجمهور آمریکا چهارشنبۀ هفتۀ پیش تهدید کرده بود که در صورت کارشکنی رئیسجمهور روسیه در مسیر برقراری صلح در اوکراین، «عواقب شدیدی» در انتظار مسکو خواهد بود.
او همچنین گفته بود دیدارش با پوتین در آلاسکا میتواند بهسرعت با نشستی دیگر و با حضور رئیسجمهور اوکراین ادامه یابد. آقای ترامپ پیشتر این هشدار را هم داده بود که در صورت بینتیجه بودن گفتوگو در آلاسکا، احتمال اعمال تحریمهای اقتصادی علیه روسیه وجود دارد.
بر اساس اعلام کمیسیون اروپا، ترامپ در این تماسها با زلنسکی، فریدریش مرتس صدراعظم آلمان، امانوئل مکرون رئیسجمهور فرانسه، کییر استارمر نخستوزیر بریتانیا، جورجیا ملونی نخستوزیر ایتالیا، الکساندر استوب رئیسجمهور فنلاند، کارول ناوروکی رئیسجمهور لهستان، اورزولا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپا و مارک روت نخستوزیر هلند و دبیرکل ناتو گفتوگو کرده است. جزئیات این مکالمهها منتشر نشده است.
رهبران اروپایی که همچون زلنسکی در نشست آلاسکا حضور نداشتند، هنوز واکنشی در این زمینه بهطور عمومی ابراز نکردهاند.
همزمان، یوری اوشاکوف، مشاور امور خارجی پوتین، روز شنبه در تلویزیون دولتی روسیه گفت بحثی دربارۀ نشست سهجانبۀ احتمالی میان ترامپ، پوتین و زلنسکی در گفتوگوهای آمریکا و روسیه مطرح نشده است.
در همین حال، حملات روسیه به اوکراین ادامه یافت. نیروی هوایی اوکراین اعلام کرد روسیه شبانه یک موشک بالستیک و ۸۵ پهپاد شاهد به سوی اوکراین شلیک کرد که ۶۱ فروند آن سرنگون شد. مناطق خط مقدم در استانهای سومی، دنیپروپتروفسک، دونتسک و چرنیهیو نیز هدف حملات ارتش روسیه قرار گرفتند.