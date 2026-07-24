سیزدهمین شب حملات آمریکا به ایران؛ نقاط مختلف بمباران و «چهار نفر» کشته شدند

هم‌زمان با سیزدهمین شب متوالی حملات ارتش آمریکا به اهدافی در ایران، رسانه‌ها بامداد جمعه دوم مرداد از وقوع چندین انفجار خبر دادند.

خبرگزاری فارس گزارش داد مناطقی در نزدیکی شهرهای اهواز، اندیمشک و امیدیه در استان خوزستان از جمله اهداف این حملات بوده‌اند.

همچنین گزارش‌هایی از انفجار در نزدیکی جزیرهٔ قشم و اطراف شهر بندرعباس منتشر شده است. به گزارش نورنیوز، پدافند هوایی در تهران نیز فعال شده است.

رسانه‌های ایران گزارش دادند که به‌ دنبال حملات بامداد جمعه آمریکا، چهار تن کشته و هفت نفر نیز زخمی شدند.

ولی‌الله حیاتی معاون امنیتی و انتظامی استاندار خوزستان گفته که در جریان حملهٔ موشکی آمریکا به نقاطی در اطراف شهر اهواز، «چهار نفر» کشته و «پنج نفر» دیگر مجروح شدند. او جزئیاتی در مورد نقاط مورد حمله نداده است.

حیاتی افزوده که طی حدود ۱۴ روز گذشته چندین نقطه در ۱۲ شهرستان این استان هدف حملات قرار گرفته است.

از بندرعباس هم خبر می‌رسد که دو نفر در حمله به منطقهٔ «تپه الله‌اکبر» این شهر زخمی شده‌‌اند. برق این منطقه نیز به دنبال این حملات قطع شده است.

معاون امنیتی و انتظامی استاندار اصفهان نیز اعلام کرده که منطقه‌ای در شهرستان نایین هدف حمله آمریکا قرار گرفت، اما این حمله هیچ‌گونه تلفات جانی در پی نداشت.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار لرستان هم از هدف قرار گرفتن یک نقطه در اطراف شهر خرم‌آباد خبر داد. او به نام این محل اشاره نکرد.

فرماندهی مرکزی ایالات متحده (سنتکام) اعلام کرد موج اخیر حملات کمی بیش از دو ساعت به طول انجامیده و در ساعت ۴:۳۰ بامداد به وقت ایران پایان یافته است.

سنتکام در پیامی در شبکه ایکس اعلام کرد که «مراکز فرماندهی نظامی ایران، انبارهای پهپاد، شبکه‌های ارتباطی، سایت‌های پایش ساحلی و توانمندی‌های دریایی را هدف قرار داده تا تهدیدی را که ایران برای دریانوردان غیرنظامی و کشتی‌های تجاری عبوری از تنگه هرمز ایجاد می‌کند، بیش از پیش کاهش دهد».

سنتکام همچنین تأکید کرد مسیر حیاتی تجارت جهانی نفت همچنان برای تردد باز است و با وجود حملات اخیر سپاه پاسداران، کشتی‌های تجاری می‌توانند با پشتیبانی نظامی آمریکا از تنگه هرمز عبور کنند.

درگیری‌ها اوایل تیرماه، پس از آن‌که ایران به چند کشتی تجاری در تنگهٔ هرمز شلیک کرد، بالا گرفت.

ایران همچنین از حملات جدید به بحرین و اردن خبر داد. وزارت کشور بحرین بامداد جمعه اعلام کرد که آژیرهای حمله هوایی به صدا درآمد، اما تا این لحظه تأیید مستقلی از وقوع حمله در اردن منتشر نشده است.

پیش‌تر، کویت اعلام کرده بود که بار دیگر موشک‌ها و پهپادهای ایرانی را رهگیری کرده است و از ساکنان این کشور خواست تا دستورالعمل‌های ایمنی را رعایت کنند.

خبرگزاری تسنیم نیز گزارش داد این حملات پایگاهی نظامی را هدف قرار داده که نیروی هوایی آمریکا نیز از آن استفاده می‌کند.

این ادعاها به‌طور مستقل قابل تأیید نیستند.