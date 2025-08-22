پنج مأمور پلیس در جریان حملۀ مسلحانه در ایرانشهر کشته شدند

پایگاه اطلاعرسانی پلیس ایران میگوید در جریان حملۀ مسلحانه در روز جمعه ۳۱ مرداد به دو گشت انتظامی پاسگاه «دامن» در ایرانشهر، پنج مأمور نیروی انتظامی کشته شدند.
بر اساس این گزارش، این دو خودرو گشت انتظامی در جادۀ خاش به ایرانشهر مورد حملۀ مسلحانه قرار گرفتند و مهاجمان سپس متواری شدند.
پلیس ایران هویت مأموران کشتهشده را استوار یکم محمدرضا رحیمی اهل زابل، گروهبانیکم محمد نوروزی اهل تربت، استوار دوم حسن تولی اهل گلستان، سرباز هادی رویایی اهل کرمان و سروان غلامرضا وحدانی اهل زابل اعلام کرد.
ساعتی بعد گروه «جیشالعدل» مسئولیت این حمله را برعهده گرفت و مدعی شد با حمله به یک واحد گشتی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، سلاحهای سرنشینان را «به غنیمت» گرفته است.
این گروه همچنین اعلام کرده که تمامی سرنشینان دو خودروی سمند و هایلوکس پلیس کشته شدهاند.
«جیشالعدل» که از سوی ایران و آمریکا به عنوان گروهی «تروریستی» شناخته میشود، مدعی است برای حقوق اقلیت بلوچ با جمهوری اسلامی مبارزه میکند. این گروه تاکنون بارها با نیروهای سپاه و مرزبانان ایران در استان سیستان و بلوچستان درگیر شده و تعدادی از آنها را گروگان گرفته یا به قتل رسانده است.
این گروه چهارم مرداد نیز با حمله به ساختمان دادگستری کل در شهر زاهدان باعث کشته شدن دستکم شش تن و زخمی شدن ۲۲ نفر دیگر شد. در جریان این حمله، سه تن از مهاجمان نیز کشته شدند.
وبسایت حالوش که اخبار سیستان و بلوچستان را پوشش میدهد، روز جمعه ویدئویی از خودروهای انتظامی مورد حمله قرار گرفته منتشر کرده که اصابت دهها گلوله به آنها دیده میشود.
حالوش به نقل از منابع خود نوشته خودرهای پلیس در محور دامن، هدف تیراندازی افراد مسلح قرار گرفته و «پس از توقف خودروها و کشتن سرنشینان آن، سلاحهای آنان نیز برده شده است.»
فرماندهی نیروی انتظامی ایران با انتشار بیانیهای این حمله را «تروریستی» خوانده و وعده داده است که مهاجمان «به زودی به سزای اعمال ننگین شان خواهند رسید.»