رائول کاسترو، رئیس‌جمهور پیشین کوبا، در دادگاه فدرال ایالات متحده به ارتکاب قتل متهم شد.

این موضوع روز چهارشنبه ۳۰ اردیبهشت‌ماه اعلام شد و نشانه‌ای از افزایش جدی فشار واشینگتن بر دولت کمونیستی کوبا به‌شمار می‌آید.

بر اساس اسناد دادگاه، اتهامات علیه رائول کاسترو شامل یک فقره صدور فرمان برای کشتن شهروندان ایالات متحده، چهار فقره قتل، و دو مورد سرنگون کردن هواپیما می‌شود. در این پرونده نام پنج فرد دیگر هم به عنوان متهم مطرح شده است.

در سال ۱۹۹۶ میلادی، سی سال پیش، جنگنده‌های کوبایی دو هواپیمای کوچک متعلق به گروهی از کوبایی‌های تبعیدی در ایالات متحده را هدف قرار داده و سرنگون کرده بودند.

تاد بلانش، سرپرست دادستانی کل ایالات متحده، عصر چهارشنبه در برنامه‌ای که برای بزرگداشت قربانیان آن حادثه برگزار شد،‌ رائول کاسترو را متهم اصلی آن حادثه عنوان کرد.

آقای بلانش در میان تشویق حضار تأکید کرد: «پیام امروز من روشن است: ایالات متحده و رئیس‌جمهور ترامپ هرگز شهروندان آمریکایی را فراموش نخواهند کرد».

وزارت خارجۀ کوبا هنوز در این مورد اظهار نظر نکرده است.

رائول کاسترو ۹۴ ساله، آخرین بار چند هفتۀ پیش در فضای عمومی حاضر شد و هیچ نشانه‌ای از خروج او از کوبا دیده‌ نشده است.

این کیفرخواست در حالی صادر شده که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا فشار برای تغییر رژیم کمونیستی کوبا را دوچندان کرده است. از زمان انقلاب فیدل کاسترو برادر بزرگتر رائول در سال ۱۹۵۹، کوبا حکومتی کمونیستی داشته است.

دونالد ترامپ در همین روز چهارشنبه در بیانیه‌ای، کوبا را «حکومتی سرکش که به ارتش خارجی متخاصم پناه می‌دهد» خواند و اقدامات دولت خود در مورد این کشور را بخشی از تلاش گسترده‌تر برای گسترش نفوذ ایالات متحده در نیمکره غربی دانست.

رئیس‌جمهور ایالات متحده که در مراسم فارغ‌التحصیلی دانشجویان آکادمی گارد ساحلی در نیولاندِن کنتیکت شرکت کرده بود، گفت: «از سواحل هاوانا تا کرانه‌های کانال پاناما، قانون‌شکن‌ها، مجرم‌ها و متجاوزان خارجی را بیرون خواهیم راند.»

رئیس‌جمهور ایالات متحده در عین حال ضمن تجلیل از صدور کیفرخواست علیه رائول کاسترو، گفت «نیازی نمی‌بیند که سطح تنش دو کشور بالاتر برود».

دونالد ترامپ خطاب به خبرنگاران گفت: «کوبا در حال فروپاشی است. به‌هم ریخته‌است و حکومتش به نوعی کنترل امور را از دست داده است. بنابراین فکر نمی‌کنم نیازی به اقدام بیشتری باشد».

میگل دیاز-کانل، رئیس جمهور کوبا روز دوشنبه گفته بود که این جزیره برای هیچکس تهدید محسوب نمی‌شود.

روابط واشینگتن و هاوانا در طول نزدیک به هفتاد سالی که از انقلاب کوبا می‌گذرد، به‌شدت سرد و تنش‌آلود بوده است.

دو طرف در طول سال‌ها به طور متناوب با هم گفتگو کرده‌اند. روابط دیپلماتیک در دوره دوم ریاست جمهوری باراک اوباما برای مدت کوتاهی بهبود یافت؛ اما حالا دونالدترامپ مواضع بسیار سخت‌تری اتخاذ کرده است.

«وزیر دفاع»

رائول کاسترو، متولد ۱۹۳۱، در کنار برادر بزرگترش، چهره‌ای کلیدی در جنگ چریکی‌ای بود که دیکتاتور مورد حمایت ایالات متحده، فولخنسیو باتیستا را سرنگون کرد.

او در شکست عملیات خلیج خوک‌ها که توسط ایالات متحده در سال ۱۹۶۱ سازماندهی شده بود، نقش داشت و برای دهه‌ها به عنوان وزیر دفاع کوبا خدمت کرد.

رائول در سال ۲۰۰۸ جانشین برادرش به عنوان رئیس جمهور شد و گرچه در سال ۲۰۱۸ از این سمت کناره‌گیری کرد، اما همچنان یک چهره قدرتمند پشت صحنه در سیاست کوبا به‌شمار می‌رود.

رائول کاسترو در زمان حادثه ۱۹۹۶ و ساقط‌ شدن هواپیماهای مورد اشارۀ دادگاه فدرال میامی هم وزیر دفاع بود. در آن حادثه، دو هواپیمای کوچک هدف قرار گرفته و هر چهار سرنشین آنها کشته شدند.

دولت کوبا استدلال کرده بود که این حمله، «پاسخی مشروع» به هواپیماهایی بوده که به حریم هوایی کوبا تجاوز کرده بودند. فیدل کاسترو رهبر وقت کوبا هم گفته بود که ارتش این کشور طبق «دستورات مشخص» برای سرنگونی هواپیماهایی که وارد حریم هوایی کوبا می‌شدند، اقدام کرده بوده است.

او تأکید کرده بود که برادرش رائول، دستور خاص و ویژه‌ای برای سرنگونی آن دو هواپیما صادر نکرده بود.

ایالات متحده این حمله را محکوم و تحریم‌هایی را علیه کوبا اعمال کرد. وزارت دادگستری آمریکا در سال ۲۰۰۳ سه نظامی کوبایی را متهم کرد؛ اما هاوانا هرگز حاضر نشد آنها را به آمریکا تحویل بدهد.

بعدها ایکائو، سازمان بین‌المللی هوانوردی غیرنظامی هم اعلام کرد که آن دو هواپیما بر فراز آب‌های بین‌المللی ساقط شده بوده‌اند.

تشکیل پرونده کیفری علیه رائول کاسترو، مشابه صدور کیفرخواست قاچاق مواد مخدر علیه نیکولاس مادورو، رئیس جمهور پیشین ونزوئلا و متحد هاوانا است.

دولت دونالد ترامپ از آن کیفرخواست به عنوان توجیهی برای حملۀ سیزدهم دی‌ماه گذشته به کاراکاس استفاده کرد؛ حمله‌ای که در آن نیکولاس مادورو و همسرش بازداشت و برای رسیدگی به اتهامات به نیویورک منتقل شدند. مادورو همواره خود را بی‌گناه اعلام کرده است.

دونالد ترامپ فروردین‌ماه گذشته تهدید کرده‌بود که بعد از ونزوئلا، کوبا «مقصد بعدی» خواهد بود.

میگل دیاز-کانل رئیس‌جمهور کوبا روز دوشنبه گفت که هرگونه اقدام نظامی ایالات متحده علیه کوبا، منجر به «حمام خون» خواهد شد.