نیکلا سارکوزی، رئیس‌جمهور پیشین فرانسه، روز سه‌شنبه ۲۹ مهر برای گذراندن دوران پنج‌ سالهٔ محکومیت خود، راهی زندان شد.

آقای سارکوزی نخستین رهبر پیشین یک کشور عضو اتحادیه اروپا است که راهی زندان می‌شود. او همچنین اولین رئیس‌جمهور فرانسه است که از زمان فیلیپ پتن، رئیس دولت ویشی که با نازی‌ها همکاری می‌کرد و پس از جنگ جهانی دوم زندانی شد، حبس می‌شود.

سارکوزی که بین سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۲، جناح راست سیاسی در فرانسه را رهبری می‌کرد، ماه گذشته به اتهام تلاش برای دریافت پول از معمر قذافی، رهبر پیشین و کشته‌شدهٔ لیبی برای کارزار انتخاباتی که ۱۸ سال پیش منجر به پیروزی او شد، مجرم شناخته شد.

خبرنگاران خبرگزاری فرانسه مشاهده کردند که رکوزی ۷۰ ساله صبح روز سه‌شنبه، در حالی که به حکم صادره اعتراض می‌کرد، خانه‌اش را ترک کرد و پس از طی مسافت کوتاهی، با همراهی پلیس‌های موتورسوار، وارد زندان لا سانت در پایتخت فرانسه شد.

خبرنگاران خبرگزاری فرانسه همچنین گزارش داده‌اند که شنیدند زندانیان از سلول‌هایشان فریاد می‌زدند: «خوش آمدی سارکوزی» و «سارکوزی اینجاست».

با این حال سارکوزی در پیامی که هنگام انتقال به زندان در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرد، هرگونه تخلف را رد کرد. او در شبکهٔ ایکس نوشت: «امروز صبح یک رئیس‌جمهور سابق به زندان نمی‌رود، بلکه یک مرد بی‌گناه زندانی می‌شود».

به گزارش خبرگزاری‌ها، ده‌ها نفر از حامیان و اعضای خانواده سارکوزی که از صبح زود مقابل خانه او تجمع کرده بودند، هنگام خروج وی از خانه همراه با همسرش کارلا برونی، خواننده و مدل، فریاد می‌زدند: «نیکلا را آزاد کنید».

او پیش از این به روزنامه فیگارو گفته بود که با خود یک بیوگرافی از عیسی مسیح و نسخه‌ای از رمان «کنت مونت کریستو» را به زندان می‌برد؛ رمانی که در آن یک مرد بی‌گناه به زندان محکوم می‌شود اما فرار می‌کند تا انتقام بگیرد.

کارکنان زندان به خبرگزاری فرانسه گفتند که سارکوزی احتمالاً در یک سلول ۹ متر مربعی در بخش انفرادی زندان نگهداری خواهد شد.

به گفتۀ آن‌ها، این کار از تماس با دیگر زندانیان یا گرفتن عکس از او با تلفن‌های همراه قاچاق‌شده جلوگیری خواهد کرد. در انفرادی، زندانیان روزانه یک بار اجازه دارند به تنهایی در حیاط کوچکی پیاده‌روی کنند. سارکوزی همچنین هفته‌ای سه بار اجازه ملاقات خواهد داشت.

ناتالی گاوارینو، قاضی دادگاه، در زمان صدور حکم گفته بود که جرایم ارتکابی سارکوزی «جدیت استثنایی» دارند و به همین دلیل دستور داد که او حتی در صورت درخواست تجدیدنظر، زندانی شود. اما انتظار می‌رود وکلای سارکوزی فوراً درخواست آزادی او را مطرح کنند و دادگاه تجدیدنظر دو ماه فرصت دارد تا آن را بررسی کند.

سارکوزی از زمان شکست در انتخابات مجدد در سال ۲۰۱۲ با مشکلات قانونی متعددی مواجه بوده و در دو پروندهٔ جداگانه محکوم شده است. در یکی از آن‌ها، او به‌دلیل فساد مالی تحت بازداشت خانگی با پابند الکترونیکی محکومیت خود را سپری کرد که پس از چند ماه در ماه مه برداشته شد.

سارکوزی پیش‌تر نیز به دلیل محکومیت قبلی در پروندهٔ فساد، از بالاترین نشان افتخار فرانسه، لژیون دونور، محروم شده بود.