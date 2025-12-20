سازمان ملل: قحطی در غزه پایان یافته، اما بحران غذایی همچنان ادامه دارد

سازمان ملل متحد اعلام کرد قحطی‌ای که در ماه اوت در نوار غزه اعلام شده بود، به‌دلیل بهبود دسترسی به کمک‌های بشردوستانه پایان یافته است، اما همزمان هشدار داد که وضعیت غذایی در این منطقه همچنان وخیم است.

به گفتهٔ سازمان ملل در روز جمعه، ۲۸ آذرماه، بیش از ۷۰ درصد جمعیت غزه در حال حاضر در پناهگاه‌های موقت زندگی می‌کنند و وضعیت گرسنگی با سیلاب‌های زمستانی و افزایش خطر سرمازدگی تشدید شده است.

طبق این گزارش، بیش از صد هزار نفر در غزه همچنان در شرایط «فاجعه‌بار» غذایی زندگی می‌کنند و کل نوار غزه در وضعیت اضطراری قرار دارد. همچنین پیش‌بینی شده است که در یک سال آینده، نزدیک به ۱۰۱ هزار کودک خردسال و ده‌ها هزار زن باردار یا شیرده به درمان سوء تغذیه نیاز پیدا کنند.

در این گزارش آمده است که اگرچه آتش‌بس میان اسرائیل و گروه افراطی حماس که از ماه اکتبر، حدود سه ماه پیش، اجرایی شد، بخشی از محدودیت‌ها بر ورود کالا و کمک‌ها را کاهش داده، اما روند ارسال کمک‌ها روزبه‌روز نوسان دارد و در سراسر غزه محدود و نابرابر است.

در همین ارتباط، سازمان ملل هشدار داده که شرایط انسانی در غزه همچنان «بسیار بحرانی و شکننده» است و در صورت ازسرگیری درگیری‌ها یا توقف کمک‌رسانی، کل این منطقه تا بهار ۲۰۲۶ دوباره در معرض قحطی قرار خواهد گرفت.

مارکو روبیو، وزیر امور خارجه ایالات متحده، روز جمعه ۲۸ آذر در نشست خبری خود در پاسخ به پرسشی در مورد این‌که برخی گزارش‌ها حاکی از «یخ زدن تعدادی از نوزادان در سرمای غزه» است، بر افزایش کمک‌های انسان‌دوستانه به غزه تأکید کرد.

آقای روبیو گفت: «ما در گشودن گذرگاه‌های تازه موفق بوده‌ایم و می‌خواهیم این روند ادامه پیدا کند. می‌خواهیم جریان ورود کمک‌ها به بخش‌هایی از غزه که هنوز زیر کنترل ‎‏‫حماس‬‏‎ هستند، همچنان افزایش یابد.»

وی تأکید کرد که افزایش کمک‌های بشردوستانه به غزه تنها زمانی پایدار خواهد بود که یک هیئت صلح، یک ساختار تکنوکرات فلسطینی و یک نیروی تثبیت‌کنندهٔ امنیتی مستقر شوند.

آمریکا و اتحادیه اروپا همراه با اسرائیل گروه حماس را تروریستی قلمداد می‌کنند.

به گفتهٔ روبیو، این سازوکارها امکان توزیع امن کمک‌، جلوگیری از حمله و غارت کاروان‌ها و در نهایت گذار از کمک‌رسانی اضطراری به بازسازی و شکل‌گیری اقتصادی مستقل از حماس را فراهم می‌کند.

او گفت که این هدف، با نهایی‌ شدن این مرحله از توافق «با فوریت دنبال می‌شود.»

آتش‌بس غزه، با حمایت آمریکا، به دو سال درگیری پایان داد؛ درگیری‌هایی که پس از حملهٔ حماس به اسرائیل در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ آغاز شده بود. با این حال، توافق همچنان شکننده است و اسرائیل و حماس تقریباً هر روز یکدیگر را به نقض آن متهم می‌کنند.

به نوشته خبرگزاری فرانسه، بر اساس تازه‌ترین تحلیل سازمان ملل، پس از آتش‌بس، بهبود قابل‌توجهی در امنیت غذایی و تغذیه نسبت به ارزیابی اوت ۲۰۲۵ که وجود قحطی را نشان می‌داد، ثبت شده است. با این حال، پیش‌بینی می‌شود حدود ۱٫۶ میلیون نفر تا ۱۵ آوریل همچنان با سطح «بحران» ناامنی غذایی روبه‌رو باشند.

این گزارش هشدار می‌دهد که در بدترین سناریو، شامل ازسرگیری درگیری‌ها و توقف کمک‌های بشردوستانه و ورود کالاهای تجاری، مناطق شمال غزه، شهر غزه، دیرالبلح و خان‌یونس در معرض خطر قحطی قرار خواهند گرفت.

آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، با تأیید بهبود نسبی دسترسی مردم به غذا گفت این پیشرفت‌ها «به‌شدت کم» است و نیازها سریع‌تر از میزان کمک‌ها در حال افزایش‌اند.

در همین حال، اسرائیل ارزیابی این نهاد را رد کرده و می‌گوید میزان ورود کمک‌ها به غزه بیش از آن چیزی است که در گزارش منعکس شده، اما سازمان‌های امدادی تأکید دارند که محدودیت‌ها و موانع همچنان مانع پاسخ‌گویی به نیازهاست.

آژانس نظامی اسرائیل که هماهنگ‌کننده کمک‌ها است، می‌گوید از زمان شروع آتش‌بس، روزانه ۶۰۰ تا ۸۰۰ کامیون وارد غزه شده‌اند که مواد غذایی ۷۰ درصد از تدارکات را تشکیل می‌دهد. حماس این ارقام را رد می‌کند و می‌گوید که بسیار کمتر از ۶۰۰ کامیون در روز وارد غزه شده‌اند.

اعلام قحطی در نوار غزه از سوی سازمان ملل در ماه اوت، که نخستین مورد از این نوع در خاورمیانه بود، خشم اسرائیل را برانگیخت و بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر این کشور، گزارش نهاد وابسته به سازمان ملل را «دروغی آشکار» خواند.