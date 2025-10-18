دفتر نخست‌وزیر اسرائیل روز شنبه ۲۶ مهر اعلام کرد که گذرگاه مرزی رفح میان نوار غزه و مصر تا اطلاع ثانوی بسته خواهد ماند.

در بیانیهٔ دفتر بنیامین نتانیاهو آمده است: «بازگشایی گذرگاه بر اساس نحوهٔ عمل حماس در بازگرداندن پیکر گروگان‌های درگذشته و اجرای چارچوب توافق‌شده مورد بررسی قرار خواهد گرفت.»

این در حالی است که سفارت فلسطین در مصر ساعتی پیش‌تر اعلام کرده بود که گذرگاه رفح روز دوشنبه بازگشایی خواهد شد.

به گفته سفارت، این گذرگاه به فلسطینی‌هایی که در مصر اقامت دارند اجازه بازگشت به غزه را خواهد داد. در بیانیه اشاره‌ای نشد که آیا کمک‌های بشردوستانه نیز اجازه عبور از این گذرگاه را خواهند داشت یا نه.

از زمان توقف جنگ در پی آتش‌بس میانجی‌گری‌شده از سوی آمریکا، به‌طور میانگین روزانه حدود ۵۶۰ تُن مواد غذایی وارد نوار غزه شده است؛ رقمی که بنا بر گزارش برنامه جهانی غذا هنوز بسیار کمتر از میزان مورد نیاز جمعیت منطقه است.

گذرگاه رفح از ماه مه ۲۰۲۴، پس از آن‌که نیروهای اسرائیلی کنترل سمت غزه را به‌دست گرفتند، برای عبور کمک‌ها بسته شد؛ اما در اوایل سال ۲۰۲۵، در جریان یک آتش‌بس کوتاه‌مدت، به‌طور موقت بازگشایی شد.

پس از دو سال بمباران و محاصره، نیاز مردم غزه به غذا، دارو، سرپناه و سایر کمک‌ها در سطحی بحرانی قرار دارد. در ماه مارس، اسرائیل یک محاصره ۱۱ هفته‌ای بر تمام کمک‌های ورودی به غزه اعمال کرد که موجب کاهش ذخایر غذایی و افزایش شدید قیمت‌ها شد.

در ماه اوت، یک نهاد بین‌المللی پایش گرسنگی اعلام کرد که قحطی در شهر غزه، در شمال این باریکه، در حال وقوع است. اسرائیل این گزارش را نادرست و مغرضانه خواند.

در اواخر ژوئیه، اسرائیل اعلام کرد که اقداماتی را برای افزایش ورود کمک‌ها به غزه گسترش می‌دهد. اما از آن زمان، سمت غزه در گذرگاه رفح همچنان بسته مانده و به همین دلیل، محموله‌ها از طریق گذرگاه اسرائیلی کرم شالوم، در حدود ۳ کیلومتری جنوب رفح، منتقل می‌شوند.

انتقال جنازه یکی دیگر از گروگان‌ها به اسرائیل

گروه افراطی حماس بامداد شنبه پیکر یک گروگان کشته‌شده دیگر را به صلیب سرخ تحویل داد و دولت اسرائیل روز شنبه اعلام کرد این جسد متعلق به الیاهو مارگالیت، ساکن کبوتص نیر اوز در جنوب اسرائیل است.

مارگالیت ۷۵ ساله در جریان حمله حماس و متحدانش در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ به قتل رسیده و جسدش به نوار غزه منتقل شده بود.

دختر او در همان حمله زنده ربوده و بعدتر در قالب توافق مبادله گروگان‌ها آزاد شد.

اواخر روز جمعه، ارتش اسرائیل اعلام کرد که تابوت حاوی جسد مارگالیت به کارکنان کمیته بین‌المللی صلیب سرخ تحویل داده شده است.

بر اساس توافق آتش‌بس، حماس موظف است در مجموع ۲۸ جسد را تحویل دهد. هنوز اجساد ۱۸ گروگان در نوار غزه باقی مانده‌اند.

حماس که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا گروه ترویستی شناخته می‌شود، مدعی است که یافتن اجساد دشوار است زیرا بسیاری از آنها زیر آوار ساختمان‌های بمباران‌شده و تونل‌ها مدفون شده‌اند.

این گروه دوشنبه هفته گذشته تمامی ۲۰ گروگان زنده را آزاد کردند.

مرحله نخست آتش‌بس در جنگ میان اسرائیل و حماس که به ابتکار دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، آغاز شده شامل آزادی و تحویل تمامی گروگان‌های زنده و کشته‌شده است.