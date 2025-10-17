گروه افراطی حماس از میانجیها خواست تا برای اجرای مراحل بعدی آتشبس در غزه شامل بازگشایی مرزها، ورود کمکهای بشردوستانه، آغاز بازسازی، تشکیل یک دولت ادارهکننده و تکمیل خروج نیروهای اسرائیلی فشار بیاورند.
حماس روز جمعه ۲۵ مهر با انتشار بیانیهای تأکید کرد که به توافق آتشبس و تحویل اجساد همهٔ گروگانهای باقیمانده پایبند است، اما این روند ممکن است به زمان نیاز داشته باشد.
این گروه از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا تروریستی شناخته میشود.
بر اساس طرح دونالد ترامپ، رئیسجمهور ایالات متحده، که با حمایت میانجیهای مصر، قطر و ترکیه اجرا شده، درگیریها در غزه تا حد زیادی متوقف شده است. اما اجرای مراحل بعدی بهدلیل اتهامات اسرائیل علیه گروههای فلسطینی مبنی بر تأخیر در تحویل اجساد گروگانهای جانباخته با کندی مواجه شده است.
اسرائیل روز پنجشنبه اعلام کرد که در حال آمادهسازی برای بازگشایی گذرگاه رفح میان غزه و مصر است تا به فلسطینیان اجازه رفتوآمد داده شود، اما تاریخ دقیقی اعلام نکرد و در عوض، حماس را به نقض آتشبس متهم کرد.
سایر بخشهای حلنشدهٔ طرح شامل خلع سلاح گروههای مسلح و تعیین ساختار حکمرانی آینده غزه است. حماس در بیانیهٔ روز جمعه خود هیچ اشارهای به اجرای بند خلعسلاح نکرد.
دونالد ترامپ روز ۲۳ مهر هشدار داد اگر حماس به توافق آتشبس پایبند نباشد، اجازهٔ از سرگیری عملیات نظامی در غزه را بررسی خواهد کرد. او یک روز پیش از آن نیز گفته بود که اگر این گروه افراطی تن به خلعسلاح ندهد، ایالات متحده این کار را «بهسرعت و شاید با خشونت» انجام دهد.
در حالی که اسرائیل میگوید حماس باید اجساد ۱۹ گروگان باقیمانده را بازگرداند، یک مقام ترکیهای اعلام کرد کارشناسان اعزامی برای کمک به یافتن اجساد، در انتظار مجوز ورود از سوی اسرائیل هستند.
در پی درخواست حماس برای کمک در یافتن پیکر ۱۹ گروگان که به گفتهٔ این گروه در کنار شمار نامشخصی از فلسطینیها زیر آوار مدفون شدهاند، آنکارا گروهی از متخصصان را برای همکاری در عملیات جستوجو اعزام کرده است.
یک مقام ترکیهای روز جمعه به خبرگزاری فرانسه گفت: «دهها متخصص واکنش به حوادث، در سمت مصری گذرگاه مرزی منتظر چراغ سبز دولت اسرائیل برای ورود به سرزمین جنگزدهٔ فلسطینی هستند».
تیم ۸۱ نفرهٔ ترکیه از سازمان مدیریت بحران و حوادث غیرمترقبه (آفاد) مجهز به ابزارهای تخصصی جستوجو و نجات، از جمله دستگاههای شناسایی حیات و سگهای آموزشدیده است.
این مقام افزود: «هنوز مشخص نیست اسرائیل چه زمانی به تیم ترکیهای اجازه ورود به غزه را خواهد داد».
بر اساس توافق آتشبسی که با میانجیگری دونالد ترامپ میان اسرائیل و حماس به دست آمد، حماس ۲۰ گروگان زنده و اجساد ۹ نفر از ۲۸ گروگان جانباختهٔ شناختهشده را بازگرداند. یک جسد دیگر نیز از سوی حماس تحویل داده شد که اسرائیل اعلام کرد متعلق به گروگان پیشین نبوده است.
در مقابل، اسرائیل نزدیک به دو هزار زندانی فلسطینی را از زندانهای خود آزاد کرده است.
از سوی دیگر، روز جمعه مراسم خاکسپاری اینبار هایمن، آخرین گروگان زن که جسدش توسط حماس بازگردانده شده بود، در شهر پتاحتیکوای اسرائیل برگزار شد.
این زن ۲۷ ساله در هفتم اکتبر ۲۰۲۳ در جشنوارهٔ موسیقی نُوا به عنوان داوطلب حضور داشت و توسط گروه فلسطینی حماس ربوده و در اسارت در نوار غزه کشته شد.
همانند مراسم خاکسپاری پیشینِ گروگانهایی که اجسادشان بازگردانده شده بود، اسحاق هرتزوگ، رئیسجمهور اسرائیل، در این مراسم نیز سخنرانی کرد.