گردان‌های عزالدین قسام، شاخهٔ نظامی گروه افراطی حماس، می‌گوید یافتن و بازیابی اجساد باقی‌ماندهٔ گروگان‌های اسرائیلی به تلاش زیاد و تجهیزات ویژه نیاز دارد.

این گروه روز چهارشنبه ۲۳ مهر در بیانیه‌ای گفت تمام گروگان‌های زنده و اجسادی را که تاکنون توانسته بازیابی کند، تحویل داده است.

حماس افزود: «در مورد اجساد باقی‌مانده، بازیابی و جمع‌آوری آن‌ها به تلاش‌های گسترده و تجهیزات ویژه نیاز دارد. ما برای بستن این پرونده تلاش زیادی می‌کنیم».

این گروه از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا تروریستی شناخته می‌شود.

در همین حال، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، گفت اگر حماس به توافق آتش‌بس پایبند نباشد، اجازه از سرگیری عملیات نظامی در غزه را بررسی خواهد کرد.

او روز چهارشنبه به شبکهٔ تلویزیونی «سی‌ان‌ان» گفت: «به محض این‌که من بگویم» نیروهای اسرائیلی می‌توانند جنگ را از سر گیرند.

آقای ترامپ در تماس تلفنی کوتاه با این شبکه گفت: «آنچه مربوط به حماس است به سرعت حل خواهد شد».

اظهارات رئیس‌جمهوری آمریکا پس از آن مطرح می‌شود که اسرائیل گروه حماس را به عدم پایبندی به توافقی متهم کرده است که بر اساس آن گروگان‌ها، چه زنده و چه مرده، باید برای اجرای طرح صلح غزه و پایان دادن به جنگ در این باریکه تحویل داده ‌شوند.

تأخیر گروه حماس باعث خشم مردم اسرائیل شده است.

دولت بنیامین نتانیاهو به سازمان ملل اعلام کرده که به همین دلیل بازگشایی گذرگاه رفح برای ورود کمک‌های بشردوستانه به غزه به تأخیر خواهد افتاد.

در بند چهار طرح صلح ۲۰ ماده‌ای ترامپ آمده است: «ظرف ۷۲ ساعت پس از پذیرش علنی این توافق توسط اسرائیل، همه گروگان‌ها، زنده و مرده، بازگردانده خواهند شد».

حماس تا صبح چهارشنبه، هر ۲۰ گروگان زنده اسرائیلی را به این کشور تحویل داد. اما تنها اجساد چهار نفر را تحویل داده است و ارتش اسرائیل گفته که یکی از آن‌ها جسد یک گروگان اسرائیلی نیست.

ارتش اسرائیل شامگاه چهارشنبه خبر داد که صلیب سرخ جسد دو گروگان دیگر را در غزه دریافت کرده است.

درخواست سازمان ملل برای بازگشایی گذرگاه‌ها

تام فلچر، رئیس امور بشردوستانه سازمان ملل، روز چهارشنبه به خبرگزاری فرانسه گفت که اسرائیل باید فوراً گذرگاه‌های ورودی به غزه را برای کمک‌های بشردوستانه باز کند و بر فوریت وضعیت پس از دو سال جنگ تأکید کرد.

فلچر در مصاحبه‌ای در قاهره گفت: «ما برای ورود کمک‌های خود به همه گذرگاه‌ها متکی هستیم... ما می‌خواهیم همه این گذرگاه‌ها باز باشند و دسترسی بدون مانع داشته باشیم».

او با اشاره به توافق بین اسرائیل و حماس افزود: «این اتفاق باید اکنون رخ دهد. ما می‌خواهیم این اتفاق فوراً به عنوان بخشی از این توافق رخ دهد».

فلچر که قرار است روز پنجشنبه به گذرگاه حیاتی رفح بین غزه و مصر برود تا از نزدیک شاهد ارسال تدارکات باشد، گفت: «ما ۱۹۰ هزار تن کمک آمادهٔ ارسال داریم».

ایتامار بن گویر، وزیر امنیت ملی اسرائیل، تهدید کرده است که اگر حماس بقایای اجساد گروگان‌های اسرائیلی در غزه را بازنگرداند، کمک‌های بشردوستانه به این منطقه را قطع خواهد کرد.