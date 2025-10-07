بیانیهٔ مشترک شورای همکاری خلیج فارس و اتحادیه اروپا: ایران با آژانس همکاری کند

وزیران خارجه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس و اتحادیه اروپا در بیانیهٔ مشترکی از ایران خواستند تا همکاری با آژانس بینالمللی انرژی اتمی را از سر گرفته، استقرار موشکها و پهپادهایی که امنیت منطقه را تهدید میکند، متوقف کند و به دخالت در امور کشورها پایان دهد.
این بیانیه شامگاه ۱۴ مهر در پایان بیستونهمین نشست مشترک وزیران خارجه شورای همکاری خلیج فارس و اتحادیه اروپا در کویت صادر شد.
این بیانیه همچنین با اشاره به ازسرگیری تحریمهای سازمان ملل علیه تهران، تاکید کرده که این رویداد، پایان دیپلماسی نیست و روشهای دیپلماتیک تنها راهحل نهایی مسئلهٔ هستهای ایران است.
سه کشور اروپایی بریتانیا، فرانسه و آلمان ماه گذشته با فعال کردن سازوکار ماشه در برجام، از شورای امنیت سازمان ملل خواستند تا به دلیل عدم پایبندی ایران به توافق هستهای سال ۱۳۹۴ با قدرتهای بزرگ و همکاری نکردن با آژانس، تحریمهای تعلیقشدهٔ خود علیه تهران را بازگرداند.
تحریمهای سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی ایران از روز پنجم مهر بار دیگر فعال شد. در پی این اقدام، اتحادیه اروپا روز هفتم مهر تأیید کرد که تحریمهای گسترده علیه ایران را به دلیل برنامه هستهای جمهوری اسلامی بازگردانده و این تحریمها علاوه بر ممنوعیت فعالیتهای هستهای و موشکی، مسدود کردن داراییهای بانک مرکزی ایران را هم در بر میگیرد.
در بیانیۀ مطبوعاتی اتحادیه اروپا آمده بود که این تحریمها شامل ممنوعیت واردات و خرید و حملونقل نفت خام، فرآوردههای نفتی و گاز طبیعی، و همچنین تجارت برخی محصولات نرمافزاری، فناوری انرژی، تجهیزات دریایی، فلزات گرانبها و الماس است.
حمایت از ادعای امارات بر جزایر سهگانه
وزیران خارجه شورای همکاری خلیج فارس و اتحادیه اروپا در بخش دیگری از بیانیهٔ خود از تهران خواستند تا به آنچه که «اشغال سه جزیره اماراتی» خواندند، پایان دهد.
ایران و امارات متحده عربی دهههاست که بر سر مالکیت سه جزیره ابو موسی، تنب بزرگ و تنب کوچک در خلیج فارس با هم اختلاف دارند. ایران بارها ادعای امارات را رد کرده است.
اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، روز سهشنبه به بیانیهٔ نشست وزیران خارجه شورای همکاری خلیج فارس و اتحادیه اروپا واکنش نشان داد و آن را «بهشدت» محکوم کرد.
او گفت که «تکرار ادعای امارات درباره جزایر ایرانی تنببزرگ، تنبکوچک و ابوموسی، و نیز اظهارات بیاساس درباره موضوعات دفاعی و هستهای ایران مردود است».
به گفته بقائی، «حاکمیت ایران بر این جزایر، مطلق و همیشگی است؛ این واقعیت تاریخی و جغرافیایی هرگز تغییر نخواهد کرد».
دفاع از طرح ترامپ و محکومیت حملهٔ اسرائیل به قطر
بیانیهٔ مشترک همچنین از طرح دونالد ترامپ رئیسجمهور آمریکا برای پایان جنگ در نوار غزه استقبال کرده و ضمن حمایت از راهحل دوکشوری، آن را بهترین مسیر برای حل و فصل مناقشه اسرائیلی-فلسطینی دانسته است.
طرفین همچنین بدون نام بردن از اسرائیل، بیانیهٔ شورای امنیت سازمان ملل در محکومیت حمله روز ۱۸ شهریور به قطر را تأیید و بر حمایت خود از حاکمیت و تمامیت ارضی این کشور مطابق با اصول منشور سازمان ملل متحد تأکید کردند.
آنها این اقدام را «تشدید غیرقابل قبول و نقض قوانین بینالمللی» دانستند که تلاشهای میانجیگرانه قطر برای تضمین توافق آتشبس در نوار غزه و آزادی گروگانها و تبادل زندانیان فلسطینی را تضعیف میکند.
شورای همکاری خلیج فارس و اتحادیه اروپا تأکید کردهاند که «حملات به کشورهای منطقه تنش را افزایش میدهد و به طور جدی بر امنیت و ثبات منطقهای تأثیر میگذارد».
هواپیماهای جنگی اسرائیل روز ۱۸ شهریور به یک منطقهٔ مسکونی در پایتخت قطر حمله کردند و محل اقامت رهبران گروه افراطی حماس و خانوادههایشان را هدف قرار دادند.
این حمله منجر به کشته شدن شش نفر از جمله یک افسر امنیتی قطری و زخمی شدن ۱۸ نفر دیگر شد.
حملهٔ اسرائیل در زمانی انجام شد که مقامهای حماس قرار بود در مورد پیشنهاد صلح ایالات متحده برای پایان دادن به جنگ در غزه رایزنی کنند.
این اقدام با خشم بسیاری از کشورها روبرو شد و حتی ایالات متحده آن را محکوم کرد. کاخ سفید روز هفتم مهر اعلام کرد که ایالات متحده «هرگونه حملهٔ مسلحانه» به خاک قطر را تهدیدی برای واشینگتن تلقی کرده و به این کشور عربی حاشیه خلیج فارس تضمینهای امنیتی ارائه خواهد داد.
در یک فرمان اجرایی که دونالد ترامپ، رئیسجمهور ایالات متحده، امضا کرد، آمده است: «با توجه به تهدیدات مداوم علیه قطر، سیاست ایالات متحده تضمین امنیت و تمامیت ارضی این کشور در برابر حمله خارجی است».
پیشتر نیز ایران در جریان جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل و بهدنبال بمباران سه تأسیسات هستهایش توسط بمبافکنهای ایالات متحده در روز اول تیر، پایگاه آمریکایی «العدید» در قطر را هدف حملات موشکی خود قرار داد که تلفاتی به دنبال نداشت ولی خساراتی به بار آورد.