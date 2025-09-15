نشست دوحه؛ امیر قطر حملهٔ اسرائیل را «خائنانه» و «اقدام تروریستی بزدلانه» خواند

نشست اضطراری کشورهای عربی و اسلامی روز دوشنبه ۲۴ شهریور در قطر برای بحث درباره حملهٔ هوایی اسرائیل به رهبران حماس در دوحه آغاز شد.
هواپیماهای جنگی اسرائیل روز ۱۸ شهریور به یک منطقهٔ مسکونی در پایتخت قطر حمله کردند و محل اقامت رهبران حماس و خانوادههایشان را هدف قرار دادند.
این حمله منجر به کشته شدن شش نفر از جمله یک افسر امنیتی قطری و زخمی شدن ۱۸ نفر دیگر شد.
رسانههای دولتی قطر اعلام کردند که رهبران ۵۷ کشور عضو سازمان همکاری اسلامی و ۲۲ کشور عضو اتحادیه عرب در این نشست شرکت داشتند.
تمیم بن حمد آل ثانی، امیر قطر، این حمله را «تجاوزی خائنانه به یک منطقهٔ مسکونی که شامل مدارس و مأموریتهای دیپلماتیک است» توصیف کرد.
او افزود: «پایتخت کشور من هدف تجاوز قرار گرفته است. شهروندان ما غافلگیر شدند و تمام جهان از این اقدام تروریستی بزدلانه شوکه شدند».
امیر قطر گفت این حمله در حالی رخ داد که رهبران حماس در دوحه در حال بررسی پیشنهاد آمریکا با میانجیگری قطر و مصر بودند و اسرائیل را به سوءاستفاده از جنگ غزه برای اهداف گستردهتر متهم کرد.
تمیم بن حمد آل ثانی گفت: «اسرائیل کشوری است که به طور سیستماتیک برای ترور رهبرانی که با آنها مذاکره میکند، تلاش میکند و در عین حال به کشور میانجی که مذاکرات در آن برگزار میشود، حمله میکند».
به گفته او، «جنگ اسرائیل به جنگی برای نابودی تبدیل شده است که هدف آن غیرقابل سکونت کردن غزه به عنوان مقدمهای برای آوارگی است».
امیر قطر هشدار داد که اسرائیل همچنین بهدنبال بیثبات کردن سوریه و لبنان است: «نتانیاهو در خواب میبیند که منطقهٔ عربی به منطقهٔ نفوذ اسرائیل تبدیل شده است؛ یک توهم خطرناک».
رئیسجمهور مصر: اقدام اسرائیل مانع پیمانهای جدید صلح میشود
عبدالفتاح السیسی، رئیسجمهور مصر، نیز در این نشست گفت که اقدامات فعلی اسرائیل مانع هرگونه شانسی برای پیمانهای صلح جدید در خاورمیانه میشود.
او در سخنانی خطاب به اسرائیل گفت: «آنچه اکنون در حال وقوع است، آیندهٔ صلح را به خطر میاندازد، امنیت شما و امنیت مردم منطقه را تهدید میکند و موانعی را بر سر راه هرگونه توافق صلح جدید ایجاد میکند و حتی توافقهای موجود را نیز لغو میکند».
پزشکیان: هیچ کشوری از حملهٔ اسرائیل در امان نیست
مسعود پزشکیان، رئیسجمهوری اسلامی ایران، هم که در نشست دوحه شرکت کرده است، در سخنرانیاش گفت: «حمله به دوحه نشان داد که هیچ کشور عربی و مسلمان» از به گفته او «تجاوز» اسرائیل در امان نیست.
او خواستار وحدت بین کشورهای اسلامی و عربی شد و گفت که «باید متجاوز را منزوی کنیم تسلیحات و تامین مالی او را قطع و رهبرانشان را در دادگاههای عدالت پاسخگو نماییم اما این اقدامات بدون وحدت کارآمد نخواهد بود».
نتانیاهو: رهبران حماس هر جا که باشند مصونیت نخواهند داشت
از سوی دیگر، بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، روز دوشنبه بار دیگر احتمال حملات بیشتر به رهبران حماس پس از حملهٔ هفته گذشته به قطر را منتفی ندانست و گفت: آنها «هرجا که باشند» مصونیت نخواهند داشت.
او در یک کنفرانس خبری مشترک با مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، در اورشلیم گفت: هر کشوری حق دارد فراتر از مرزهایش از خود دفاع کند.
تصمیم اسرائیل برای هدف قراردادن رهبران ارشد گروه افراطی حماس در قطر، که متحد نزدیک آمریکا به شمار میرود، موجی از خشم بینالمللی و انتقاد رئیسجمهور آمریکا را برانگیخت.