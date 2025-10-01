وزیران خارجه گروه هفت: ایران بدون تأخیر با آژانس همکاری و با آمریکا مذاکره کند

وزیران خارجه هفت کشور صنعتی موسوم به «گروه هفت» از ایران خواستند بدون تأخیر با بازرسان آژانس همکاری کند و فوراً وارد مذاکرات مستقیم با ایالات متحده در مورد برنامه هسته‌ایش شود.

وزرای خارجه کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن، بریتانیا، آمریکا و نمایندهٔ عالی اتحادیه اروپا، در بیانیهٔ روز چهارشنبه ۹ مهر خود از فعال‌سازی مکانیسم ماشه توسط سه کشور اروپایی برای اعمال مجدد تحریم‌های سازمان ملل و سایر محدودیت‌های اعمال شده علیه ایران، حمایت کردند.

آن‌ها گفته‌اند که این اقدام «نتیجهٔ عدم پایبندی مستمر ایران» به تعهداتش در چارچوب برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) بوده است.

هفت کشور صنعتی تصریح کرده‌اند که «مطابق با تعهدات‌مان به عنوان اعضای سازمان ملل، اکنون در حال بازگرداندن سریع محدودیت‌های اعمال‌شده توسط قطعنامه‌های شورای امنیت هستیم» و از همه کشورهای عضو سازمان ملل می‌خواهیم که این تحریم‌ها و سایر محدودیت‌ها را به طور کامل اجرا و رعایت کنند.

بازگشت همه تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران پس از آن اتفاق افتاد که سه کشور اروپایی فرانسه، آلمان و بریتانیا فرآیند سازوکار ماشه را روز ششم شهریور کلید زدند و روز پنجم مهر پس از این‌که توافقی برای به تعویق انداختن آن بین ایران و این سه کشور به دست نیامد، بدون نیاز به رأی شورای امنیت اجرایی شد.

سه کشور اروپایی ایران را متهم کردند که از تعهداتش ذیل برجام عدول کرده و حاضر به پذیرش بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای بازدید از تأسیسات هسته‌ایش و همچنین مذاکره با آمریکا نشده است.

ایران، در مقابل، طرف‌های اروپایی برجام را به عدم اجرای تعهدات‌شان پس از خروج ایالات متحده از این توافق در اردیبهشت ۱۳۹۷ متهم کرده است.

وزیران خارجه گروه هفت در بیانیهٔ خود یادآور شده‌اند: «اکنون که روند شورای امنیت سازمان ملل منجر به اعمال مجدد تحریم‌ها شده، دیپلماسی همچنان ضروری است. ما از ایران می‌خواهیم که از هرگونه اقدام تشدیدکننده خودداری کند، فوراً وارد مذاکرات مستقیم با ایالات متحده شود و پیشرفت قابل توجهی در جهت تحقق کامل تعهدات عدم اشاعهٔ هسته‌ای خود داشته باشد».

آن‌ها افزوده‌اند: «ایران باید بدون هیچ تأخیر بیشتری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری کامل داشته باشد و تعهداتش را طبق توافق‌نامه جامع پادمان‌ها (ان‌پی‌تی) به طور کامل اجرا کند».

به گفتهٔ گروه هفت، این تعهدات «شامل اجازه دادن به از سرگیری بازرسی‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در تمام تأسیسات هسته‌ای ایران و رسیدگی به تمام مواد هسته‌ای موجود، به ویژه ذخایر اورانیوم غنی‌شده با خلوص بالا می‌شود که هیچ توجیه غیرنظامی معتبری برای آن وجود ندارد».

وزیران خارجه هفت کشور صنعتی تصریح کرده‌اند که به همکاری با همه طرف‌ها برای دستیابی به یک راه‌حل دیپلماتیک ادامه خواهند داد «تا اطمینان حاصل شود که ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت».

روسیه «اعمال مجدد تحریم‌ها علیه ایران را به رسمیت نمی‌شناسد»

در همین حال، سفیر روسیه در سازمان ملل روز چهارشنبه گفت که مسکو اعمال مجدد تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران را به رسمیت نمی‌شناسد.

واسیلی نبنزیا در یک کنفرانس مطبوعاتی به مناسبت آغاز ریاست روسیه بر شورای امنیت سازمان ملل در ماه اکتبر گفت: «ما در دو واقعیت موازی زندگی خواهیم کرد، زیرا برای برخی بازگشت تحریم‌ها اتفاق افتاده، برای ما نه».

سفیر روسیه با اشاره به حملات اسرائیل و آمریکا در خرداد و تیرماه امسال به تأسیسات هسته‌ای ایران گفت: «این تحول واقعاً با تشدید تنش‌ها در اطراف ایران همراه است، زیرا در را به روی کشورهایی که می‌خواهند برنامه هسته‌ای ایران پایان دهند، باز می‌کند».