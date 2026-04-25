فاتح بیرول، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی، در مصاحبه‌ای هشدار داد که بحران انرژی که در پی جنگ ایران پیش آمده «برای همیشه» صنعت سوخت‌های فسیلی را دگرگون کرده است.

آقای بیرول در مصاحبه اختصاصی با روزنامه گاردین که روز جمعه، چهارم اردیبهشت، منتشر شد این طور توضیح داده که بحران انرژی کنونی باعث می‌شود کشورها اعتماد خود را به سوخت‌های فسیلی از دست داده و به انرژی‌های تجدیدپذیر روی آورند.

به گفته او، بحران انرژی که در پی حمله مشترک آمریکا و اسرائیل به ایران و متعاقب آن بسته شدن تنگه هرمز به دست سپاه پاسداران پیش آمده باعث خواهد شد که اغلب کشورها در «استراتژی انرژی خود بازنگری کنند».

بیرول این طور توضیح داده است:‌ «دولت‌ها در استراتژی انرژی خود بازنگری خواهند کرد. آن گاه شاهد رونق چشمگیر در انرژی‌های تجدیدپذیر و انرژی هسته‌ای و گرایش بیشتر به استفاده از برق در آینده خواهیم بود. و این ضربه‌ای خواهد بود به بازارهای نفت.»

او در ادامه پیش‌بینی کرده است که این بحران «در سال‌های آینده عواقبی همیشگی برای بازارهای جهانی انرژی خواهد داشت».

فاتح بیرول همچنین بحران کنونی را «عظیم» توصیف کرده و گفته است:‌ «هنوز نمی‌توانم بفهمم که چطور می‌توان اقتصاد جهان را با یک تنگه ۵۰ کیلومتری به گروگان گرفت.»

تنگه هرمز در خلیج فارس محل عبور و صادرات حدود ۲۰ درصد از نفت و گاز مصرفی دنیا است. مقام‌های جمهوری اسلامی سال‌ها بود که تهدید می‌کردند در صورت حمله به ایران این تنگه را خواهند بست.

با این حال پس از بسته شدن تنگه هرمز که تنها چند روز پس از آغاز جنگ رخ داد، آن طور که رسانه‌ها در آمریکا گزارش کردند، مشخص شد که دولت ترامپ بدون نقشه‌ای برای باز نگه داشتن هرمز و با تصور پایان فوری جنگ به ایران حمله کرده است.

پیش از انتشار پیش‌بینی تازه فاتح بیرول درباره آینده صنعت نفت، خبرگزاری رویترز روز سوم اردیبهشت در پی گفت‌وگو با چندین شرکت فعال در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر در آلمان، بریتانیا و هلند گزارشی منتشر کرده بود حاکی از این که تقاضای مالکان خانه‌ها برای نصب سامانه‌های خورشیدی همزمان با آغاز جنگ ایران بیش از دو برابر شده است.

به گفته کارشناسان، این افزایش تقاضا نشان می‌دهد که بحران‌های ژئوپلیتیکی می‌تواند به‌سرعت اهمیت انرژی‌های تجدیدپذیر را افزایش دهد، هرچند این روند ممکن است ریشه‌ای‌تر و بلندمدت‌تر از یک واکنش موقت به جنگ باشد.

همزمان با ادامه بحران در خلیج فارس، هفته آینده بیش از ۵۰ دولت از جمله بریتانیا و اتحادیه اروپا، تولیدکنندگان بزرگ نفت و چندین کشور در حال توسعه قرار است در کلمبیا در اولین کنفرانس «گذار از سوخت‌های فسیلی» شرکت کنند.