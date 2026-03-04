وزیر دفاع ایالات متحده میگوید که آمریکا و اسرائیل، «دو نیروی هوایی قدرتمند جهان»، ظرف کمتر از یک هفته کنترل کامل آسمان ایران را در اختیار خواهند داشت.
پیت هگست که روز چهارشنبه ۱۳ اسفند، در پنجمین روز عملیات مشترک و اسرائیل علیه ایران در یک نشست خبری صحبت میکرد، خبر داد که موجهای بیشتر و بزرگتر حمله علیه ایران در راه است و کار تازه شروع شده است.
او تصریح کرد که ایالات متحده در برابر ایران «به طور قاطع پیروز میشود» و طی چند روز «کنترل کامل» حریم هوایی ایران را در اختیار خواهد گرفت.
وزیر دفاع آمریکا گفت: «ما تنها چهار روز است درگیر این جنگ هستیم و نتایج فوقالعاده بوده است. واقعاً تاریخی است. تنها ایالات متحده آمریکا میتواند رهبری این کار را به عهده بگیرد، تنها ما. اما وقتی نیروهای دفاعی اسرائیل را اضافه میکنیم، نیرویی توانمند و قدرتمند، ترکیب این دو برای دشمنان افراطی اسلامی ایرانی مانند نابودی مطلق است. آنها کارشان تمام است، و این را میدانند. یا حداقل بهزودی خواهند دانست».
هگست تصریح کرد: «آمریکا قاطعانه پیروز است؛ فزاینده، ویرانگر و بدون شفقت. تحت فرمان مستقیم رئیسجمهور ترامپ، وزارت دفاع این عملیات را اوایل صبح شنبه آغاز کرد، دقیقاً چهار روز پیش. این بدان معناست که دو نکته را به خاطر بسپاریم. اول اینکه ما تنها چهار روز است درگیر این کار هستیم. شاخصهای عملکرد در حال تغییر است، گردوغبار در حال فروکش کردن است، و نیروهای بیشتری در راهند. خیلی زود است، و همانطور که رئیسجمهور ترامپ گفته است، هر قدر که لازم باشد وقت صرف میکنیم تا مطمئن شویم که موفق خواهیم شد».
تأیید غرق شدن ناو ایران در اقیانوس هند
وزیر دفاع آمریکا تأیید کرد که زیردریایی ایالات متحده در اقیانوس هند ناوشکن ایران را با اژدر هدف قرار داده و غرق کرده است.
او گفت: «دیروز، در اقیانوس هند، زیردریایی آمریکا یک ناو جنگی ایران را که فکر میکرد در آبهای بینالمللی در خطر نیست غرق کرد. با یک اژدر غرق شد. مرگی خاموش. اولین غرق کردن یک کشتی دشمن توسط یک اژدر از زمان جنگ جهانی دوم به این سو. مانند آن جنگ، زمانی که ما هنوز وزارت جنگ بودیم، ما برای پیروزی میجنگیم».
مقامهای سریلانکا اعلام کردهاند ناوشکن «دنا» متعلق به نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی روز چهارشنبه در نزدیکی آبهای این کشور در اقیانوس هند پس از حمله یک زیردریایی و وقوع انفجار غرق شده است.
وزیر خارجه سریلانکا گفته که نیروهای نظامی این کشور دستکم ۳۰ نفر از خدمه این کشتی جنگی را که در حال غرق شدن بود، نجات دادهاند.
ساعتی بعد پلیس و مقامات دفاعی این کشور اعلام کردند که نیروی دریایی آن، اجساد ۸۷ تن از خدمه این ناوشکن ایرانی را بازیابی کرده است.
وزیر دفاع ایالات متحده در ادامه اظهاراتش گفت که آمریکا در جنگ با ایران پیروز است و ارتش ایالات متحده تا هر زمان که لازم باشد میتواند بجنگد.
هگست افزود: «دفاع هوایی ما و دفاع هوایی متحدانمان فضای کافی برای ادامه نبرد دارد. ما میتوانیم این نبرد را به راحتی تا هر مدتی که لازم باشد ادامه دهیم».
کشتن مقام ایرانی پشت طرح ترور ترامپ
او در ادامه خبر داد که آمریکا یک مقام ایران که پشت طرح ترور رئیسجمهور ترامپ بود، را کشته شده است.
وزیر دفاع ایالات متحده گفت: «رهبر آن واحد که برای ترور رئیسجمهور ترامپ تلاش کرده بود، هدف قرار گرفت و کشته شد. ایران قصد داشت ترامپ را ترور کند ولی ترامپ در نهایت برنده شد».
هگست نام این فرد را فاش نکرد اما گفت عملیات روز سهشنبه انجام شد.
وزارت دادگستری ایالات متحده در سال ۲۰۲۴ یک مرد ایرانی را در ارتباط با ادعای طرحی مرتبط با سپاه پاسداران برای ترور ترامپ، که در آن زمان نامزد رئیسجمهوری منتخب بود، متهم کرد.
وزیر دفاع آمریکا همچنین با اشاره به رهگیری یک موشک ایران در آسمان ترکیه گفت که فکر نمیکند این موجب فعال شدن بند دفاع جمعی ماده ۵ ناتو شود.
وزارت دفاع ترکیه روز چهارشنبه در بیانیهای اعلام کرد: «یک موشک بالستیک که پس از پرتاب از خاک ایران و عبور از حریم هوایی عراق و سوریه به سمت حریم هوایی ترکیه شناسایی شده بود، با موفقیت توسط پدافند هوایی و موشکی ناتو مستقر در شرق مدیترانه رهگیری و بهموقع خنثی شد».
پنتاگون در مورد حمله به مدرسهای در میناب تحقیق میکند
پیت هگست همچنین در پاسخ به سوالی در مورد حملهٔ هوایی به یک مدرسه دخترانه در شهر میناب در جنوب ایران که به گفته مقامهای ایرانی ۱۶۵ کشته بر جای گذاشته است، از آغاز تحقیقات خبر داد.
او در نشست خبری خود گفت: «تنها چیزی که میتوانم بگویم این است که ما در حال بررسی این موضوع هستیم.»
او افزود: «ما البته هرگز اهداف غیرنظامی را هدف قرار نمیدهیم، اما در حال رسیدگی و تحقیق دربارهٔ این موضوع هستیم.»
این مدرسه دخترانه در نزدیکی یک پایگاه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قرار داشت. آقای هگست جزئیات بیشتری دربارهٔ مسئولان احتمالی این حمله یا نوع مهمات استفادهشده ارائه نکرد و تنها گفت وزارت دفاع دربارهٔ این حمله تحقیق میکند.
«گسترش حملات» در داخل خاک ایران
ژنرال دن کین، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا، نیز در نشست خبری مشترک با وزیر دفاع گفت با پیش رفتن جنگ، ایران الان موشکهای کمتری شلیک میکند و افزود که حملات آمریکا به داخل ایران گسترش خواهد یافت.
او اظهار داشت: «ما گسترش حملات به داخل خاک ایران، نفوذ تدریجیتر به عمق آن و ایجاد آزادی عمل بیشتر برای نیروهای ایالات متحده را آغاز خواهیم کرد».
کین گفت ایالات متحده سه هدف اصلی نظامی را در دستور کار دارد: نابود کردن توان موشکی ایران بهمنظور حفاظت از ایالات متحده و شرکای منطقهای، نابود یا بهطور قابلتوجهی تضعیف ناوگان دریایی و جلوگیری از بازسازی سریع توانمندیهای نظامی ایران.
ایالات متحده و اسرائیل از نهم اسفند حملات گستردهای را علیه ایران آغاز کردند و در در پی آن، با شلیک موشکهای تهران به پایگاههای ایالات متحده در چندین کشور خلیج فارس، تنشهای منطقهای تشدید شد.