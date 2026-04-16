وزیر دفاع ایالات متحده روز پنجشنبه ۲۷ فروردین در یک نشست خبری در پنتاگون گفت نیروهای آمریکایی در خاورمیانه در موقعیتی قرار دارند که در صورت عدم موافقت ایران با یک توافق صلح، عملیات رزمی را از سر بگیرند.
پیت هگست خطاب به مقامهای ارشد ایرانی گفت: «ما در حال بارگذاری مجدد با قدرتی بیش از هر زمان دیگر و با اطلاعاتی بهتر هستیم. ما کاملاً آمادهایم و زیرساختهای حیاتیِ دوگانهکاربرد شما، ظرفیت باقیمانده تولید برق و صنعت انرژی شما را هدف قرار دادهایم. ترجیح میدهیم مجبور به انجام این کار نشویم.»
او افزود: «همانطور که مذاکرهکنندگان ما گفتهاند، شما میتوانید یک آینده شکوفا، یک پل طلایی را انتخاب کنید، و ما امیدواریم این کار را برای مردم ایران انجام دهید.»
دور اول مذاکره میان واشینگتن و تهران روز ۲۲ فروردین در اسلامآباد برگزار شد که به توافق منجر نشد. پاکستان در تلاش است رضایت طرفین را برای برگزاری دور بعدی این مذاکرات جلب کند. این در حالی است که آتشبس اعلامشده بین ایران و آمریکا تا شش روز دیگر ادامه دارد.
وزیر دفاع آمریکا با اشاره به محاصره دریایی ایران که از ۲۴ فروردین با دستور دونالد ترامپ آغاز شد، تأکید کرد ایالات متحده «تا هر زمانی که لازم باشد» این محاصره را ادامه خواهد داد و این اقدام شامل شناورهایی با هر ملیتی خواهد بود که قصد ورود و خروج به بنادر ایران را داشته باشند.
هگست سپس هشدار داد: «اما اگر ایران انتخاب بدی داشته باشد، با محاصره و بمباران زیرساختها، برق و انرژی مواجه خواهد شد.»
جنگ آمریکا و اسرائیل موجب بزرگترین اختلال در عرضه جهانی نفت و گاز در تاریخ شده است.
تحلیلگران به خبرگزاری رویترز گفتهاند که ایران میتواند توقف کامل صادرات نفت را تا حدود دو ماه تحمل کند، پیش از آنکه مجبور به کاهش تولید شود.
هگست در اظهاراتی خطاب به رهبری ایران گفت که این محاصره «راه مؤدبانهای است که این وضعیت میتواند طی کند.»
ژنرال دن کین، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا، نیز در این نشست خبری درباره آتشبس جاری گفت: «میخواهم تأکید کنم که در طول این وقفه، ارتش ایالات متحده همچنان در وضعیت آمادهباش قرار دارد و در هر لحظه قادر به ازسرگیری عملیات گسترده رزمی است.»
او درباره عملیات محاصره دریایی ایران نیز گفت: «ما بهطور فعال هر کشتی با پرچم ایران یا هر کشتیای را که تلاش کند از نظر لجستیکی به ایران کمک کند، تعقیب خواهیم کرد.»
کین افزود کشتیهایی که تلاش کنند محاصره را بشکنند، متوقف شده و به آنها هشدار داده خواهد شد که «اگر از این محاصره تبعیت نکنید، از زور استفاده خواهیم کرد.»
او تصریح کرد که اجرای این اقدامات هم در آبهای سرزمینی ایران و هم در آبهای بینالمللی انجام خواهد شد و خبر داد تا به حال هیچ شناوری نتوانسته از سد محاصره آمریکا عبور کند.
همچنین دریاسالار برَد کوپر، رئیس فرماندهی مرکزی ایالات متحده، سنتکام، که مسئول نیروهای آمریکایی در خاورمیانه است، در نشست با خبرنگاران گفت واشنگتن از آتشبس برای تجدید تسلیحات و بازتنظیم استفاده میکند.
او گفت: «ما در حال تجدید تسلیح، بازآرایی و تنظیم مجدد تاکتیکها، فنون و رویههای خود هستیم. هیچ ارتشی در جهان مانند ما خود را تطبیق نمیدهد، و دقیقاً همین کاری است که اکنون در طول آتشبس انجام میدهیم.»
جنگ آمریکا و اسرائیل و آمریکا علیه ایران که از روز نهم اسفند آغاز شد، به کشته شدن علی خامنهای، رهبر سابق جمهوری اسلامی، و شماری از مقامهای سیاسی و فرماندهان نظامی ارشد ایران انجامید.
همچنین خسارتهای قابل توجهی به زیرساختهای نظامی و همچنین غیرنظامی مانند کارخانههای فولاد و مراکز پتروشیمی ایران وارد شد.
در مقابل، ایران حملات موشکی و پهپادی زیادی به اسرائیل و شماری از کشورهای خاورمیانه انجام داد و تنگه هرمز را نیز مسدود کرد.