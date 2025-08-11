معاون مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در سفری یک‌‌روزه به تهران، روز دوشنبه ۲۰ مرداد با مقام‌های ایرانی دیدار و تبادل نظر کرد.

به گفته کاظم غریب‌آبادی، معاون امور حقوقی و بین‌الملل وزارت خارجه ایران، مدیر کل صلح و امنیت بین‌المللی وزارت خارجه و مشاور سازمان انرژی اتمی ایران در دیدار با ماسیمو آپارو حضور داشتند.

آقای غریب‌آبادی محور گفت‌وگوها را، نحوه تعامل ایران و آژانس در «شرایط جدید» عنوان کرد و از توافق برای ادامه رایزنی‌ها بین طرفین خبر داد.

آقای آپارو همزمان با معاونت مدیرکل، ریاست اداره ایمنی در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را نیز برعهده دارد.

معاون امور حقوقی وزارت خارجه جمهوری اسلامی مدعی شد که در این جلسه، هیئت ایرانی اعتراض شدید خود را به آنچه که «عدم ایفای مسئولیت‌های آژانس در جریان حمله اسرائیل و آمریکا» خواند، ابلاغ کرده و خواستار اصلاح فرایندهای، به تعبیر او، «نادرست حاکم بر آژانس» در قبال برنامهٔ هسته‌ای ایران شد.

پیشتر وزیر خارجه ایران هم با اشاره به سفر ماسیمو آپارو به تهران، تاکید کرده بود که در این سفر، برنامه‌ای برای بازرسی از تاسیسات هسته‌ای ایران در کار نیست و صرفاً دربارهٔ «چارچوب جدید همکاری» خواهد بود؛ چارچوبی که عباس عراقچی تاکید کرده بود هنوز به دست نیامده و از این رو، همکاری‌های دو طرف، فعلاً از سر گرفته نخواهد شد.

دیدار روز دوشنبه آقای آپارو و مقام‌های ایرانی، نخستین مذاکره بین آژانس و تهران بعد از جنگ دوازده روزه و حملات اسرائیل و آمریکا به تاسیسات هسته‌ای ایران بود.

در جریان این جنگ، آمریکا سه سایت هسته‌ای نطنز، فردو و اصفهان را هدف حملات هوایی قرار داد. بازرسان آژانس از زمان آغاز حملات اسرائیل به ایران و جنگ ۱۲ روزه نتوانسته‌اند به مراکز هسته‌ای ایران دسترسی داشته باشند.

رافائل گروسی، مدیرکل آژانس، پیش‌تر تأکید کرده بود که انجام بازرسی‌ها همچنان در اولویت اصلی او قرار دارد و از ایران خواسته که «شفاف‌سازی» کند.

او در عین حال گفته بود بازرسان این نهاد ناظر که بعد از جنگ ایران را ترک کردند، فعلاً به ایران بازنمی‌گردند.