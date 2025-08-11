مذاکرات «پیچیده» آژانس با ایران در گفتوگو با استاد حقوق بینالملل هستهای
پس از سفر یکروزهٔ ماسیمو آپارو، معاون مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی، به تهران برای گفتوگو درباره نحوهٔ تعامل ایران و آژانس، کاظم غریبآبادی معاون حقوقی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، بدون ارائه جزئیاتی گفت: قرار شد که رایزنیهای دو طرف ادامه یابد. پیشتر، عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران، مذاکراتِ روز دوشنبه را گفتوگو دربارهٔ ترسیم چارچوب جدید همکاریها، بر پایه شرایط جدید میدانی، پس از حملات آمریکا و اسرائیل به تاسیسات هستهای ایران عنوان کرده بود. در همین زمینه، ارزیابی بهرام غیاثی، استاد حقوق بینالملل هستهای در بریتانیا، را جویا شدهایم.
