هفتهٔ پرنوسان دلار با آمدن عبدالناصر همتی به بانک مرکزی ایران و امیدهایی دربارهٔ تغییر مسیر رسمی بازار به سر آمد. رئیس کل جدید بانک مرکزی از برچیدن آنچه «بساط ارز چند نرخی» نامید، گفته است، موضوعی که در روزنامه‌های اقتصادی به امیدی برای «پایان رانت‌پاشی دلاری» ترجمه شده است. پایین کشیدن نرخ ارز با ثبت دامنهٔ نوسان نزدیک به ۱۰ هزار تومان، زیر سایهٔ کاهش دادوستد بازاریان به‌دنبال اعتراض گستردهٔ پیشه‌وران و تعطیلی بازارها، همزمان شده با صحبت‌های رئیس‌جمهور ایران که گفته است، دیگر دلار ۲۸۵۰۰ تومانی به کسی نمی‌دهیم. دولت چهاردهم از چه ساختاری می‌خواهد به ارز تک نرخی برسد؟ مهدی قدسی، کارشناس اقتصاد تحریم‌ها در موسسهٔ مطالعات اقتصاد بین‌المللی وین، در برنامهٔ خبری تحلیلی ساعت ۱۴ به این پرسش پاسخ داده است.