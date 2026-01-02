لینک‌های قابلیت دسترسی

سعید بشیرتاش: اگر حکومت، کشتار و ترامپ اقدام کند، پایان جمهوری اسلامی خواهد بود

سعید بشیرتاش: اگر حکومت، کشتار و ترامپ اقدام کند، پایان جمهوری اسلامی خواهد بود
سعید بشیرتاش: اگر حکومت، کشتار و ترامپ اقدام کند، پایان جمهوری اسلامی خواهد بود

رئیس‌جمهوری ایالات متحده با حمایت از معترضان در ایران، مقام‌های جمهوری اسلامی را تهدید کرد که اگر به معترضان مسالمت‌جو شلیک کنند، آمریکا به یاری آن‌ها خواهد آمد. ساعتی پس از پیام دونالد ترامپ، علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، در پیامی در حساب کاربری خود در شبکهٔ اجتماعی ایکس، سربازان آمریکایی در منطقه را تهدید کرد و نوشت، با موضع‌گیری مقامات اسرائیلی و ترامپ، پشت صحنهٔ ماجرا روشن شد. سعید بشیرتاش، مسئول شورای مرکزی «جبهه هفت آبان» در برنامهٔ خبری تحلیلی ساعت ۱۴ رادیو فردا به صحبت‌های رئیس‌جمهور آمریکا واکنش نشان داده است.

