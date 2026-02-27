آژانس انرژی اتمی اعلام کرد بخشی از اوانیوم ۶۰ درصدی ایران در مرکز زیرزمینی اصفهان است

آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارشی محرمانه که روز جمعه هشتم اسفند برای کشورهای عضو ارسال شده و خبرگزاری‌های رویترز و فرانسه بخش‌هایی از آن را منتشر کرده‌اند، اعلام کرد بخشی از اورانیوم غنی‌شده ۶۰ درصدی ایران در یک منطقه زیرزمینی در تأسیسات هسته‌ای این کشور در اصفهان ذخیره شده است.

این میزان غنی‌سازی اورانیوم نزدیک به سطح ۹۰ درصد مورد استفاده در سلاح هسته‌ای است.

این نخستین بار است که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گزارش می‌دهد اورانیوم غنی‌شده تا خلوص ۶۰ درصد ایران در کجا نگهداری شده است.

به گزارش رویترز و به گفته دیپلمات‌ها، ورودی این مجموعه تونل‌ها در حملات نظامی آمریکا و اسرائیل در خرداد و تیر امسال هدف قرار گرفت، اما به نظر می‌رسد خود تأسیسات تا حد زیادی آسیب ندیده باشد.

در این گزارش که رافائل گروسی، مدیرکل آژانس، برای کشورها ارسال کرده است، تأکید شده که این نهاد همچنان به هیچ‌یک از چهار تأسیسات اعلام‌شده غنی‌سازی اورانیوم ایران دسترسی ندارد.

آژانس بین‌المللی انرژی اتمی افزوده است که نمی‌تواند هیچ اطلاعاتی دربارهٔ اندازه کنونی یا محل نگهداری کل ذخایر اورانیوم غنی‌شده ایران ارائه دهد، و همچنین قادر نیست تأیید کند که آیا ایران تمامی فعالیت‌های غنی‌سازی را متوقف کرده است یا خیر.

پیش از این گزارش‌هایی درباره تلاش ایران برای پوشاندن ورودی‌های این مجتمع بر اساس تصاویر ماهواره‌ای منتشر شده بود.

به نوشته خبرگزاری فرانسه، نهاد نظارت هسته‌ای سازمان ملل از ایران خواست با این آژانس «به‌صورت سازنده» همکاری کند و بر «فوریت کامل» درخواست خود برای راستی‌آزمایی همه مواد هسته‌ای ایران تأکید کرد.

در این گزارش آمده است: «مدیرکل از ایران می‌خواهد به‌صورت سازنده با آژانس تعامل کند تا اجرای کامل و مؤثر پادمان‌ها در ایران تسهیل شود.»

در ادامه گزارش آمده تأکید شده است: «از دست رفتن تداوم آگاهی آژانس نسبت به تمامی مواد هسته‌ای که پیش‌تر در تأسیسات آسیب‌دیده در ایران اعلام شده بودند، باید با فوریت کامل مورد رسیدگی قرار گیرد.»

آژانس انرژی اتمی یادآوری کرده که ایران هیچ گزارشی درباره وضعیت تأسیسات هسته‌ای هدف حمله قرارگرفته و مواد هسته‌ای مرتبط با آن‌ها به این نهاد ارائه نکرده و همچنین دسترسی به این تأسیسات را نیز فراهم نکرده است.

گزارش این نهاد ابراز نگرانی کرده که ایران از زمان نخستین اعلام راه‌اندازی یک مرکز غنی‌سازی جدید در اصفهان در خرداد ماه تاکنون، هرگز به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اجازه دسترسی به این مرکز را نداده است.

آژانس در عین حال تأیید کرد که گفت‌وگوهای فنی برای تلاش به‌منظور دستیابی به توافقی میان ایران و آمریکا، هفته آینده در وین برگزار خواهد شد.

در گزارش آژانس انرژی اتمی گفته شده که «گفت‌وگوهای فنی در وین و در هفته‌ای که از ۲ مارس ۲۰۲۶ آغاز می‌شود برگزار خواهد شد» و آمده که «نتیجه موفقیت‌آمیز» مذاکرات ایران و آمریکا «تأثیر مثبتی بر اجرای مؤثر پادمان‌ها در ایران خواهد داشت.»

این گزارش در حالی منتشر شده که رافائل گروسی روز پنجشنبه در دور سوم مذاکرات ایران و آمریکا در شهر ژنو حضور داشت و وزیر خارجه ایران او را یکی از میانجی‌ها در گفت‌وگوی غیرمستقیم با نمایندگان ایالات متحده معرفی کرد.

آقای گروسی روز ۲۴ بهمن در حاشیۀ کنفرانس امنیتی مونیخ انعقاد یک توافق هسته‌ای جدید با ایران را «ممکن»، اما رسیدن به آن را «به‌شدت دشوار» خوانده بود.

این تحولات در حالی رخ داده که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، همزمان با مذاکره با ایران حضور نظامی کشورش در خاورمیانه را تقویت کرده و در حال بررسی گزینه‌های اقدام نظامی ایالات متحده در صورت عدم دستیابی به توافقی برای مهار برنامهٔ هسته‌ای ایران است.