تصاویر ماهوارهای نشان میدهد که ایران اخیراً در یک پایگاه حساس نظامی، با ساخت سپر بتنی در اطراف یک تأسیسات جدید و پوشاندن آن با خاک، در حال محصورسازی آن است.
این تصاویر همچنین نشان میدهد که ایران ورودیهای تونل یک تأسیسات هستهای که آمریکا اول تیرماه امسال، در جریان جنگ ۱۲ روزه اسرائیل، آن را هدف قرار داد، پوشانده است.
ورودیهای تونلهای نزدیک به یک پایگاه دیگر تعمیر شده و پایگاههای موشکی که در جنگ ۱۲ روزه تابستان امسال خسارت دیده بودند بازسازی شدهاند.
به گزارش خبرگزاری رویترز، این تصاویر ماهوارهای نمایی از فعالیتهای ایران در برخی از پایگاهها را در میانهٔ تنشها با اسرائیل و آمریکا ارائه میدهند؛ آن هم در زمانی که واشینگتن بهدنبال حلوفصل برنامهٔ هستهای ایران است و تهدید کرده که در صورت شکست مذاکرات دست به اقدام نظامی خواهد زد.
در اینجا برخی از تصاویر که نشاندهندهٔ تغییرات هستند آمده است:
مجتمع نظامی پارچین
تقریباً در ۳۰ کیلومتری (۲۰ مایلی) جنوب شرق تهران، مجموعهٔ پارچین، از حساسترین پایگاههای نظامی ایران، قرار دارد. اطلاعات منابع غربی حاکی است که تهران بیش از دو دهه پیش در آنجا آزمایشهای مرتبط با انفجارهای هستهای را انجام داده است.
ایران همواره تلاش برای دستیابی به سلاح هستهای را تکذیب کرده است.
گزارشها میگوید که اسرائیل در اکتبر ۲۰۲۴ پارچین را بمباران کرد.
تصاویر ماهوارهای قبل و بعد از آن حمله نشان میداد که آسیب گستردهای به یک ساختمان مستطیلی در پارچین وارد شده است، اما تصاویر ششم نوامبر ۲۰۲۴ نشان میدهد که نمای آن بازسازی شده است.
تصاویر ۱۲ اکتبر ۲۰۲۵ بیانگر آن است که عملیات ساختوساز در این پایگاه در حال انجام است و چارچوب یک سازهٔ جدید و دو سازهٔ کوچک در مجاورت آن قابل مشاهده است. در تصاویر ۱۴ نوامبر میتوان پیشرفت در ساختوساز را مشاهده کرد؛ به این ترتیب که ظاهراً یک پوشش فلزی روی سازهٔ بزرگ کشیده شده است.
تصاویر ۱۳ دسامبر نشان میدهد که تأسیسات تا اندازهای محصور شده است. اما در تصاویر ۱۶ فوریه این تأسیسات قابل مشاهده نیست و به گفتهٔ کارشناسان، با سازه بتنی مخفی شده است.
موسسهٔ علوم و امنیت بینالملل (ISIS) ۲۲ ژانویه در تحلیل تصاویر ماهوارهای، به پیشرفت در ساخت یک «گنبد بتنی» بر روی یکی از تأسیسات جدید در این پایگاه اشاره میکند که آن را به عنوان «طالقان ۲» شناسایی کرده است.
این موسسه در ماه نوامبر گزارش داده بود که تصاویر حاکی از «ساختوسازِ در دست انجام و وجود چیزی است که بهنظر میرسد راهرویی طولانی، شاید محفظهٔ نگهداری مواد انفجاری، به اندازه حدود ۳۶ متر طول و ۱۲ متر قطر باشد که داخل ساختمان جای گرفته است».
آن افزوده بود که «محفظهٔ نگهداری مواد با شدت انفجاری بالا، برای توسعهٔ سلاحهای هستهای حیاتی است»، اما «میتواند در فرایندهای توسعهٔ سلاحهای متعارف نیز استفاده شود».
ویلیام گودهیند، تحلیلگر تصاویر برای «کانتستت گراوند»، گفت که سقفْ به مانند محیط اطراف خود رنگامیزی شده است، و افزود: «احتمالا با خاک پوشانده شده تا رنگ بتن مخفی شود».
دیوید آلبرایت، بنیانگذار موسسهٔ علوم و امنیت بینالملل، با انتشار پستی در شبکهٔ اجتماعی ایکس نوشت: «کشدادن مذاکرات فوایدی دارد: ایران در دو سه هفتهٔ گذشته مشغول پوشاندن تأسیسات جدید طالقان ۲ بوده است... خاک بیشتری در دسترس است و این تأسیسات به زودی به یک پناهگاه غیرقابل تشخیص تبدیل میشود که بهطور قابل توجهی از بمبارانهای هوایی در امان میماند».
ورودیهای پوشیدهشدهٔ تونل در مجتمع اصفهان
مجتمع اصفهان یکی از سه تأسیسات غنیسازی اورانیوم ایران است که اول تیرماه از سوی ایالات متحده بمباران شد.
علاوه بر این تأسیسات که بخشی از چرخهٔ سوخت هستهای ایران به شمار میرود، اصفهان دارای یک محل زیرزمینی است که دیپلماتها میگویند بخش عمدهای از اورانیوم غنیشدهٔ کشور آنجا نگهداری میشود.
موسسهٔ علوم و امنیت بینالملل ۲۹ ژانویه گزارش داد که تصاویر ماهوارهای گرفتهشده در اواخر ژانویه نشان میدهد که تلاشهای جدیدی برای پوشاندن دو ورودی تونل در این مجموعه صورت گرفته است.
این موسسه، ۹ فوریه در یک بهروزرسانی، اعلام کرد که ورودی سوم نیز با خاک پر شده است، به این معنی که تمام ورودیهای تونل این مجتمع اکنون «کاملاً مخفی شدهاند».
به گفتهٔ گودهیند، تصاویر ۱۰ فوریه نشان میدهد که هر سه تونل دفن شدهاند.
موسسهٔ علوم و امنیت بینالملل ۹ فوریه گزارش داد که «پر کردن ورودیهای تونل احتمال هر گونه حملهٔ هوایی را ضعیف میکند و از سوی دیگر، انجام عملیات ویژه برای در اختیار گرفتن یا نابود کردن اورانیوم بسیار غنیشده داخل آن را دشوار میسازد».
مقاومسازی ورودیهای تونل در مجتمع نزدیک به تأسیسات نطنز
موسسهٔ علوم و امنیت بینالملل گزارش داده که تصاویر ماهوارهای نشان میدهد از ۱۰ فوریه تلاشهایی برای «مقاومسازی و تقویت دفاعی» دو ورودی مجتمعی در زیر یک کوه، در حدود دو کیلومتری نطنز، در حال انجام است؛ منطقهای که سه تأسیسات دیگر غنیسازی اورانیوم ایران را در خود جای داده است.
این موسسه افزوده است: تصاویر نشان میدهد که فعالیت دائمی در سراسر این مجموعه به چشم میخورد، از جمله جابهجایی ماشینهای متعدد، شامل خودروهای کمکی و میکسرهای سیمان و سایر تجهیزات سنگین.
اهداف این تأسیسات که «کوهِ کلنگ» نامیده میشود، روشن نیست.
پایگاه موشکی جنوب شیراز جنوب
به گفتهٔ سازمان اسرائیلی «مرکز تحقیقات و آموزش آلما»، یکی از ۲۵ پایگاه اصلی پرتاب موشکهای بالستیک ایران در حدود ۱۰ کیلومتری جنوب شیراز قرار دارد. این مرکز ارزیابی کرده که پایگاه یاد شده در جنگ ۱۲ روزهٔ تابستان امسال دچار خسارت سطحی در روی زمین شده است.
گودهیند میگوید: مقایسهٔ تصاویر گرفتهشده در سوم ژوئیه ۲۰۲۵ و ۳۰ ژانویه ۲۰۲۶ نشان میدهد که در مجموعهٔ اصلی لجستیک و احتمالاً فرماندهی، بازسازی و پاکسازی در حال انجام است.
او افزود: «نکته کلیدی این است که این مجتمع هنوز به توان کامل عملیاتی خود در قبل از حملات هوایی بازنگشته است».
پایگاه موشکی قم
آلما گزارش داده که یک پایگاه دیگر ایران در حدود ۴۰ کیلومتری شمال قم نیز دچار خسارت متوسط بر روی سطح زمین شده است.
گودهیند در این زمینه گفت: مقایسهٔ تصاویر گرفتهشده در ۱۶ ژوئیه ۲۰۲۵ و اول فوریه ۲۰۲۶، سقف جدیدی را بر روی ساختمان آسیبدیده نشان میدهد. به نظر میرسد که تعمیر سقف از ۱۷ نوامبر آغاز شده و احتمالاً ۱۰ روز بعد به پایان رسیده است.